Kokoomuksen eduskuntaryhmä antaa jäsenilleen vapaat kädet elpymispakettiäänestyksessä

Kokoomuksen eduskuntaryhmä antaa jäsenilleen vapaat kädet äänestää miten haluavat EU:n elpymispakettia koskevassa äänestyksessä ensi viikolla.

Viime viikolla kokoomus ilmoitti vielä äänestävänsä tyhjää eduskunnan elpymispakettiäänestyksessä.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kertoi medialle, että enemmistö kokoomuksen eduskuntaryhmän edustajista on valmis tukemaan EU:n elpymispakettia. Osa kuitenkin äänestää sitä vastaan.

– Meillä on ryhmässä yhteisymmärrys siitä, että toimintakykyinen EU on Suomen hyvinvoinnin ja turvallisuuden kulmakivi. Meillä on yhteisymmärrys myös siitä, että hallituksen neuvottelemassa paketissa on valuvikoja.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi olevansa tyytyväinen päätökseen. Erityisen tyytyväinen hän kertoo olevansa siihen, mitä valtiovarainvaliokunnan mietintöön eilen kirjattiin.

– Ryhtiliike, vahvat europolitiikan linjaukset jatkoon. Se oli iso kysymys, Orpo kertoi.

Samoin Orpo ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, että selkeä enemmistö eduskuntaryhmästä haluaa osaltaan varmistaa sen, ettei elpymispaketti kaadu eduskunnassa.

– Olemme alusta lähtien sanoneet, että Suomen eurooppalaisimpana puolueena meille EU:n merkitys on valtavan kokoinen ja haluamme huolehtia samaan aikaan EU:n päätöksentekokyvystä, mutta myöskin Suomen asemasta Euroopan unionissa. Tämä on turvallisuuspoliittinen kysymys, tämä on vakauteen liittyvä kysymys, talouspoliittinen kysymys.