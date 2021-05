Lapin aluehallintovirasto harkitsee pakollisia terveystarkastuksia Ruotsin rajalle, kieltäytyminen voi johtaa rikosilmoitukseen – Etelä-Suomen avi jatkaa kokoontumisrajoituksia sairaanhoitopiireissä

Lapin aluehallintovirasto (avi) harkitsee Tornion rajaa koskevaa päätöstä, jolla määrättäisiin maahantulijat pakolliseen terveystarkastukseen.

Taustalla on viraston johtaja Leena Räsäsen mukaan se, että rajalla on alettu kieltäytyä terveystarkastuksista. Mahdollinen päätös tulisi voimaan 10. toukokuuta alkavalla viikolla. Avi pyytää vielä ennen päätöksen tekemistä Tornion kunnan, Rajavartiolaitoksen, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin, poliisin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kannan asiaan.

– Nämä lausunnot arvioidaan ennen kuin asiasta päätetään, Räsänen sanoo.

Mikäli päätös päädytään tekemään, jatkossa pakollisesta terveystarkastuksesta kieltäytyvästä voitaisiin tehdä rikosilmoitus poliisille terveydensuojelurikkomuksesta. Tuomio olisi käytännössä sakkoja, mutta laki mahdollistaa myös lyhyen vankeusrangaistuksen tuomitsemisen kyseisestä rikosnimikkeestä.

Avin mukaan pakolliset terveystarkastukset eivät tulisi koskemaan vuonna 2008 tai sen jälkeen syntyneitä lapsia, työtehtävissä olevaa kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä eikä niitä, joilla on terveystarkastuksesta vapauttava todistus. Päätös koskisi myös Suomeen tulevia Suomen kansalaisia. Työnsä vuoksi säännöllisesti rajan ylittäviltä edellytetään jatkossakin todistusta viikoittaisesta koronatestistä.

"Vastahankaisuutta ilmassa"

Maahantulijat ovat tähän asti osallistuneet avin mukaan terveystarkastuksiin hyvin. Viime aikoina moni rajanylittäjä on kuitenkin kieltäytynyt Tornion rajanylityspaikalla terveystarkastuksesta.

– Tällä hetkellä avi velvoittaa kunnan järjestämään terveystarkastukset rajalla. Kaikkien tulijoiden kohdalla tarkastetaan, kuuluvatko he sellaiseen ryhmään, jonka tulisi mennä terveystarkastukseen, jonka osana voidaan tarvittaessa tehdä koronatesti, Räsänen sanoo.

Jos tulija kieltäytyy tarkastuksesta tai terveysviranomaisten tarpeelliseksi katsomasta testistä, kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi nyt määrätä henkilön koronakaranteeniin.

– Kunnan tartuntatautilääkäri on nyt joutunut tekemään tällaisia henkilökohtaisia päätöksiä. Kieltäytyjien määrässä ei puhuta suurista määristä, mutta meillekin on tällaisia soittoja tullut, joista on käynyt ilmi, että vastahankaisuutta terveystarkastuksiin on ilmassa, Räsänen kertoo.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin koronailmaantuvuus on viimeisen kahden viikon aikana ollut THL:n mukaan reilut 70 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden, joka on liki tuplasti kahden viikon takaiseen. Tapauksissa on ollut nousua, vaikka muualla maassa koronatartunnat ovat pääosin olleet laskusuunnassa. Valtion rajan länsipuolella Norrbottenin läänissä kahden viikon ilmaantuvuus on moninkertainen Länsi-Pohjaan nähden.

Epidemia yhä leviämisvaiheessa monilla alueilla Etelä-Suomessa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla nykyisiä koronarajoituksia.

Epidemia on edelleen leviämisvaiheessa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Näissä yleisötilaisuuksien ja kokousten osallistujamäärä rajataan enintään kuuteen henkilöön toukokuun loppuun asti.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella epidemia on kiihtymisvaiheessa, ja siellä kokoontumisrajoitus säilyy kymmenessä hengessä.

Kymenlaakson alueella epidemiatilanne on kehittynyt parempaan suuntaan, ja kokoontumisrajoituksista on määrä tehdä uusi päätös ensi viikon alussa.