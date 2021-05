Kolumni: Luontolivessä huikeita uusintoja ja sirkustemppuja

Halpaa hupia on seurata ikkunan takaa aitoa oikeaa luontoliveä.

Uusin tulokas on ahkera räkättirastas. Uutterasti heinänkorsi kerrallaan lintu rahtasi nokassaan pesäntekotarpeet korkealle koivunoksan haarukkaan. Heinät se asettelee nokallaan maljan muotoon ja muuraa savella ne pesäksi. Pyrstöllään lintu tasapainotti huterannäköistä keikkumistaan oksanhaarukassa.

Siellä se nyt kököttää pesässään liikkumatta, jotta pysyisi huomaamattomana. Pian se pusertaa puolenkymmentä munaa – vai joko lie tehnyt – ja hautoo niitä pari viikkoa. Poikasten pesävaihe kestää myös pari viikkoa. Silloin luontoliveen tulee mukaan myös ääni, kun poikaset kurkku suorana kilpaa huutavat matoruokaa itselleen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Sitten pian tulee päivä, kun on lähdettävä, hypättävä pesästä omille siivilleen. Opeteltava lentämään ja elämään, koska on pakko. Sellaista se on elämä ihmisillä ja räkättirastailla.

Telkkarista tulee paljon uusintoja. Luontolivessäkin toistuu usein sama kuin eilen, mutta ei se ole ensinkään tylsää katsottavaa.

Pihapiirimme on käpytikan reviirillä tai jopa kahden rajamailla. Kun tikka napsii rasvaa ruokinnalla, niin toinen täräyttää suoraan kiinni niskavilloihin, hätistää tämän karkuun ja säntää perään.

Tinteille tehdystä ruokintapaikasta tuli vakioreitti tikallekin. Talvipakkasilla se – tai se toinen – kävi napsimassa talipötköä jopa kymmenen minuutin välein. Nopeasti pika-ateria ja taas eteenpäin.

Tikka on utelias ja taitava nokankäyttäjä. Ruokintapaikan vierellä on hyönteishotelli. Tikka käy usein koputtelemassa, olisiko hotellissa vieraita eli syötävää.

Hotelli on tehty puuputkista. Tikka on hakannut hotellia rikki, paiskonut putkia hujan hajan. Kerran tikka työnsi nokkansa putkeen ja kiilasi sen sitten tiukasti oksanhaaraan. Teki ehkä välivaraston. Pari kertaa tikka on ryöstänyt putken, työntänyt taas nokan putkeen ja lehahtanut tiehensä ties minne ja miksi. Hassu näky.

Luulen, että tämä tikka on vanha tuttu. Kauan sitten (Kolumni, 26.4.2014) keväällä ihmettelin aamulla aikaisin naapuritontilta kuuluvaa koputusta. Joku naputti pihalla kuin siksaksingeri tai naulapyssy. Selvisi, että käpytikka hakkaa pesäkoloa koivun kylkeen.

Voiko se tikka olla tämä tikka? Tikathan elävät yli kymmenvuotiaiksi, jos kaikki käy hyvin. Asuinnaapureita ei meistä tuolloin tullut. Tikka ei olisi häirinnyt meitä, mutta ehkä poikamiestikka sai meistä tarpeekseen.

Akrobatiaa luontolivessä esittää orava. Sekin on tottunut käymään lintujen ruokinnalla.

Ruokintalaite on ripustettu niin, että orava ei saa tukevaa otetta hamutessaan siemeniä tai pähkinöitä, eikä se pääse myöskään istumaan laitteen reunalle.

Siksi se roikottaa itseään takajalkojen varassa ja haroo käpälällä syötävää. Ruoka näykkäistään suuhun pää milloin ylöspäin tai alaspäin. Usein ote lipeää, ja orava mätkähtää alas maahan yleensä aina jaloilleen. Sitten taas takaisin puuhun, ja sama show jatkuu.