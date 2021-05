Poliisihallitus pyytänyt Helsingin poliisilta selvitystä vuosia jatkuneesta romanien valvonnasta – "Kyse oli puhtaasti romaniyhteisön suojelemisesta"

Poliisihallitus vahvistaa STT:lle tehneensä selvityspyynnön Helsingin poliisilaitokselle vuosien takaisesta toiminnasta liittyen pääkaupunkiseudun romaniyhteisöön.

Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Ylen mukaan Helsingin poliisilaitoksessa on vuosina 2013–2017 pidetty kirjaa romanien liikkeistä pääkaupunkiseudulla. Kirjauksia tehtiin muun muassa romanien käyttämistä autoista ja esimerkiksi ihmisiltä löytyneistä aseista, Yle kertoo.

– Tänä aamuna on pyydetty Helsingin poliisilaitokselta selvitystä asiasta ja annettu viikon määräaika selvittää, että mistä tässä projektissa on ollut kyse ja mitkä ovat olleet sen tarkoitukset ja tavoitteet, ja yhtäältä miten projektin sisällä on huomioitu etnisen profiloinnin kielto, kertoi STT:lle poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Mikko Eränen perjantaina.

Tiedot oli Ylen mukaan kirjattu niin sanottuun poliisin blogiin eli vapaamuotoiseen lokikirjaan. Merkintöjä kertyi neljän vuoden aikana noin tuhat.

Helsingin poliisin apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen sanoo Ylelle, että lokikirjan pitäminen liittyi Helsingissä olleisiin ampumisiin. Hän kiistää, että kyse olisi ollut etnisestä profiloinnista.

Poliisin toiminta haluttiin pitää läpinäkyvänä

STT:lle Kopperoinen kertoo, että toiminnasta saattoi kuitenkin ulkopuolelle välittyä ongelmallinen kuva, minkä vuoksi se päätettiin lopettaa.

– On äärettömän tärkeää, että vaikka toimintatapa olisikin sinänsä oikea, niin se myös näyttää ulospäin siltä, ettei se olisi etnistä profilointia. Näiden keskustelujen johdosta päädyttiin siihen, että tämä kyseinen toiminta lopetetaan, Kopperoinen sanoo.

– Kuten todettu, oli tarkoituksena saada ampumistapaukset loppumaan. Pitää aina muistaa, että poliisin toiminnan pitää olla niin läpinäkyvää, että se myös näyttäytyy ulospäin siten, että jokainen ymmärtää ja tietää, miksi poliisi toimii näin, hän jatkaa.

Tapahtumien aikaan Helsingin apulaispoliisipäällikkönä työskenteli Kopperoisen edeltäjä Ilkka Koskimäki, joka nykyisin toimii Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkönä. Koskimäki ei ollut vielä ehtinyt tutustua Ylen uutisointiin STT:n tavoittaessa hänet, mutta puolusti jyrkästi poliisin vuonna 2013 alkanutta toimintaa.

– Kohdennuksessa on suojeltu romaniyhteisöä heidän keskinäisiltä vihanpidoiltaan. Oli paljon keskinäisiä ammuskeluja, joissa vakavasti loukkaantui ihmisiä ja myös sivulliset olivat vaarassa. Tähän oli suunnattu valvontaa ja seurantaa, jotta saadaan loppumaan tällainen toiminta, Koskimäki kertoi.

"Varmuudella on pelastettu ihmishenkiä"

Koskimäen mukaan väitteet etnisestä profiloinnista "pitää ampua saman tien alas".

– Mistään etnisestä profiloinnista ei ollut missään tapauksessa kysymys, vaan kyse oli puhtaasti romaniyhteisön ja sivullisten suojelemisesta. Tässä on tehty minun johdollani hyvin tiivistä yhteistyötä myös romaniyhteisön kanssa.

Koskimäen mukaan romaniyhteisössä on ollut erittäin vakava keskinäinen ongelma ampuma-aseiden kanssa, ja vuonna 2013 alkaneessa toiminnassa aseita takavarikoitiin "kymmenittäin ellei sadoittain".

Tuolloin huomiota herätti muun muassa Malminkartanon yhteenotto, jossa useita romaneita haavoittui. Koskimäen mukaan Helsingin poliisin toiminta väkivallan kitkemisessä oli "suorastaan menestystarina".

– Heimon vanhimmat eivät pystyneet hallitsemaan tilannetta. He olivat erittäin tyytyväisiä, että poliisi puuttuu ja suojelee. Varmuudella on pelastettu ihmishenkiä tämän projektin tiimoilta.