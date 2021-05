THL: Suomessa on raportoitu 229 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu 229 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 2 953, mikä on 1 006 vähemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana.

Pandemian alusta lähtien Suomessa on raportoitu 88 561 tartuntaa.