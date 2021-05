Yle: Helsingin pormestariksi havittelevien Vartiaisen ja Sinnemäen suosio käytännössä tasoissa, Razmyar kolmanneksi suosituin, Arhinmäki ja Halla-aho jakavat neljännen sijan

Vartiainen on selvästi miesten, yli 65-vuotiaiden ja yli 5 800 euroa kuussa ansaitsevien suosikki, kun taas Sinnemäki on alle 35-vuotiaiden sekä alle 2 200 euroa kuussa ansaitsevien keskuudessa suosituin. Vartiaista kannatetaan varsinkin Helsingin ydinkeskustassa, kun taas ulommassa kantakaupungissa, kuten Pasilassa ja Lauttasaaressa, Sinnemäki on suositumpi.

Kolmanneksi suosituin on SDP:n Nasima Razmyar, jota kannattaisi pormestariksi 14,5 prosenttia helsinkiläisistä. Hänen kannatuksensa jakautuu sekä eri ikäryhmien että asuinalueiden välillä tasaisemmin kuin kärkikaksikolla.

Jaetulla neljännellä sijalla ovat Paavo Arhinmäki (vas.) ja Jussi Halla-aho (ps.), joiden kummankin kannatus pormestariksi on 7,2 prosenttia.

Eniten eli 19,3 prosenttia oli kuitenkin sellaisia vastaajia, jotka eivät osanneet sanoa suosikkiaan pormestariksi.

Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 025 ihmistä huhtikuun lopulla, ja tulosten virhemarginaali on 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa. Otos edustaa 18 vuotta täyttäneitä helsinkiläisiä.