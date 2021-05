Helleraja ylittynyt tänään jo 35 paikkakunnalla – lämpimintä Oulunsalossa, yli 27 astetta

Lämpötilat ovat tänään kivunneet korkealle laajalla alueella Suomessa. Helleraja oli kahden aikoihin iltapäivällä ylittynyt jo 35 paikkakunnalla, kertoo Ilmatieteen laitos.

Eteläisin hellepaikkakunta on ollut Lappeenranta ja pohjoisin Oulu. Lämpimintä on ollut Oulunsalossa Oulussa, jossa lämpötila on noussut 27,1 asteeseen. Ilmatieteen laitoksen mukaan tilanne elää vielä ja päivän korkein lämpötila saattaa tästä nousta iltapäivän aikana.