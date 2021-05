Näköislehti ilmestyy myös helatorstain jälkeisenä perjantaina – Silloin avataan höyrylaivakausi, muistellaan sota-ajan viihdettä ja maistellaan vaaleanpunaisia juomia

Näköislehti ilmestyy myös helatorstain jälkeisenä perjantaina 14.5. verkossa ja sovelluksessa. Lukupaketti tarjoilee muun muassa nämä kiinnostavat jutut.

1. Höyrylaivoista on tullut harrastus. Suomessa on yhä 80 höyrylaivaa, joista suurin osa Saimaan vesistöissä. Valtaosa niistä on yksityiskäytössä. Omistajilleen ne ovat rakkaita "kesämökkejä".

2. Miisa Nurmi, 68, on elänyt monivaiheisen elämän. Tuorein käänne tapahtui, kun Nurmen piirrokset tekivät hänestä pienimuotoisen somejulkkiksen.

3. Muurinpohjapannu on yllättävän monipuolinen väline kesäkokkailuun. Teräksinen pannu on myös ekologinen, sillä se kestää miltei mitä tahansa.

4. Sota-aika oli, yllättävää kyllä, viihteen kulta-aikaa. Vihollisen lisäksi oli tarpeen torjua myös synkkyyttä. Kuvassa tanssija Iris Salin viihdyttää Suomen joukkoja Uhtuan suunnalla vuonna 1942.

5. Viinitrendien huipulla ovat jo pitempään olleet sekä vaaleanpunaiset juomat että italialaiset viinit. Roseeproseccossa yhdistyvät molemmat ilmiöt.