Uusia koronatartuntoja 262 – ilmaantuvuus on suurinta Päijät-Hämeessä ja pienintä Itä-Savossa

Suomessa on raportoitu 262 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tartuntamäärät ovat yhä aiempaa pienemmät, mutta lasku on tasaantunut. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 885 tartuntaa, mikä on 503 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin todettiin 3 388 tartuntaa.

Koronatartuntojen ilmaantuvuusluku on myös laskussa. Ilmaantuvuus on koko maassa viimeisten kahden viikon ajalta 52 tapausta sataatuhatta ihmistä kohden. Luku oli noin 61 edeltävältä kahdelta viikolta.

Korkeimmat alueelliset ilmaantuvuusluvut ovat tällä hetkellä Päijät-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Helsingin ja Uudenmaan (Hus) sairaanhoitopiireissä. Päijät-Hämeessä on todettu 114 tartuntaa sataatuhatta ihmistä kohden viimeisen kahden viikon ajalta. Varsinais-Suomessa luku on reilut 103, Hus-alueella reilut 84.

Muualla Suomessa ollaan keskiarvon tuntumassa tai sen alapuolella. Paras koronatilanne on Itä-Savon sairaanhoitopiirissä, jossa ilmaantuvuusluku on vain viisi.

Koko pandemian aikana koronatartuntoja on raportoitu Suomessa yhteensä 89 532.