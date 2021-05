Sastamalan vakavassa liikenneonnettomuudessa neljäs kuolonuhri – poliisi epäilee, että ohittanut autoilija kaahaili toisen auton kanssa

Pirkanmaan Sastamalassa valtatiellä 11 ohitustilanteessa tapahtunut vakava liikenneonnettomuus on vaatinut neljännen kuolonuhrin. Viime lauantaina ohittajaa vastaan tullutta henkilöautoa ajanut noin 70-vuotias mies kuoli keskiviikkoiltana Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Asiasta kertoo Sisä-Suomen poliisi.

Kaksi onnettomuudessa mukana ollutta henkilöä on edelleen sairaalahoidossa. Heistä toinen on ohitustilanteessa vastaan tulleen auton matkustaja ja toinen on ohittaneen auton matkustaja.

Onnettomuuden uhreista kolme kuoli onnettomuuspaikalla. He olivat ohittaneen auton kuljettaja ja yksi matkustaja sekä vastaan tulleen auton perässä moottoripyörällä ajanut keski-ikäinen mies, joka törmäsi kolaroineisiin autoihin.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Onnettomuudessa oli osallisena kaksi henkilöautoa ja moottoripyörä. Nuoren miehen kuljettama henkilöauto ohitti Porin suunnasta toista autoa ja törmäsi omalla kaistallaan ajaneeseen, vastaantulevan pariskunnan autoon.

Kolarissa osallisina olleisiin autoihin törmäsi vielä pariskunnan auton takaa tullut moottoripyörä, joka ajoi Tampereen suunnasta.

Poliisi kertoo kuulleensa tapahtumaan liittyen todistajia, joiden kertoman perusteella on syytä epäillä, että onnettomuutta edelsi ohittaneen auton ja ohitettavan auton kesken huomattavaa ylinopeudella ajamista ja ohittelua. Poliisin tietojen mukaan ylinopeudella ajamista ja ohittelua tapahtui jo useita kilometrejä ennen onnettomuuspaikkaa.

Poliisi pyytää tapahtumapaikalla olleiden havaintoja kahden tumman henkilöauton (Mercedes-Benz ja BMW) poikkeavasta liikennekäyttäytymisestä lauantaina 8.5.2021 kello 17–18.15 väliseltä ajalta valtatieltä 11 välillä Pori–Kiikoinen, Putaja. Havainnot voi ilmoittaa Sisä-Suomen poliisilaitoksen vihjesähköpostiin Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .