Virka-apupyynnöiltä poliisille ei vältytty, kun pakkotestaukset aloitettiin Tornion-rajalla

Pakolliset terveystarkastukset eli käytännössä jokaiselta vaadittavat koronatestien ottamiset alkoivat Tornion ympärivuorokautisella rajalla, kun kello oli lyönyt minuutin perjantain puolelle. Lapin aluehallintovirasto ilmoitti määräyksestä alkuviikosta.

– Tänä "pakkotestausaikana" olen joutunut tekemään yhden virka-apupyynnön poliisille totaalikieltäytyjästä. Tällaisissa tapauksissa ei pystytä esittämään vaadittavaa dokumenttia ja siitä huolimatta kieltäydytään terveystarkastuksesta, Tornion johtava lääkäri Jukka Ronkainen kertoi ennen kello neljää perjantai-iltapäivänä STT:lle.

Toisessa protestinomaisessa tapauksessa henkilö oli ajanut rajanylityspaikalle, mutta keskusteltuaan rajavartioston kanssa hän oli tehnyt u-käännöksen.

Muutoin rajavartioston mukaan perjantainen valvonta oli sujunut kuten tavallisesti, eikä niin kutsutun pakkotestauksen aloittaminen näkynyt liikennemäärissä. Jonoa syntyi vain kiireisimpään aikaan, kuten aamulla yhdeksän ja kymmenen välillä.

– Liikennettä on perjantaisin 3 500 yhteen suuntaan, yhteensä n. 7 000–8 000 rajanylitystä, kertoi Tommy Håkans, kapteeniluutnantti ja varapäällikkö Tornion rajanylityspaikalla.

Ennen korona-aikaa rajanylityksiä oli jopa 20 000 päivässä.

Tulijat testataan konteissa

Rajavartiosto suorittaa rajalla normaalia maahantulovalvontaa. Sen yhteydessä maahantulija voi esittää todistuksen negatiivisesta koronavirustestistä, joka on tehty enintään 72 tuntia ennen maahantuloa, tai luotettavan todistuksen alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta koronavirustaudista.

– Jos henkilö näyttää tarvittavaa todistusta jo rajavartiostolle, silloin ei tarvitse mennä testiin, Håkans tähdensi.

Pakollinen terveystarkastus ei koske myöskään esimerkiksi työtehtävissä rajan ylittävää tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä.

Muut matkalaiset rajavartiosto ohjaa terveydenhuoltohenkilökunnan huomaan ja koronatesteihin, jotka tehdään rajanylittäjille kahteen konttiin pystytetyissä tiloissa. Lisäksi rajalla on Håkansin mukaan kolmas kontti torniolaisia testattavia varten.

Rajanylittäjän testituloksen saamisessa kestää puolesta tunnista tuntiin. Siinä ajassa ehditään lukea ja kirjata tiedot.

– Emme pysty pysäyttämään testattuja rajalle, mutta kaikkien pitää periaatteessa odottaa testitulosta, ennen kuin menee mahdollisesti altistamaan ihmisiä. Positiivisen tuloksen saaneet jäljitetään ja asetetaan eristykseen sekä heille altistuneet karanteeniin, johtava lääkäri Ronkainen kertoi prosessista rajalla.

Rajanylittäjien yhteystiedot jäävät terveydenhuoltohenkilökunnan haltuun.

– Kyllä ihmisiä itseäänkin kiinnostaa (testitulos), koska paluu Ruotsiin edellyttää negatiivista testitulosta Suomen kansalaisilta, jos kulkee vaikka töissä, Ronkainen totesi.

Kiihtymisvaiheesta halutaan perustasolle

Rajayhteistyön kehittäjä Hanna-Leena Ainonen kommentoi aiemmin perjantaipäivänä STT:lle, että viruksen leviäminen haluttiin kuriin. Tavoitteena on kiihtymisvaiheesta perustasolle pääsy.

– Tartuntatautitilanne on Pohjois-Ruotsissa jälleen pahentunut. Riski on oleellinen ja tautia saadaan rajan yli, ellei olla tarkkana, Ronkainen sanoi.

Perjantaina voimaan tullut päätös pakollisista terveystarkastuksista koskee ihmisiä, jotka ovat kahden viikon aikana ennen Suomeen tuloaan oleskelleet maassa, jossa koronan ilmaantuvuusluku on kahden viikon aikana suurempi kuin 25 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti. Määräys koskee myös Suomeen tulevia Suomen kansalaisia.

– Haasteena on, jos verrataan muihin rajanylityspisteisiin, että täällä raja on ollut aina myös teknisesti hyvin avoin. Siihen liittyen on täytynyt miettiä, miten saamme logistisesti tarkastukset hoidetuksi, Ronkainen sanoi verraten tilannetta Etelä-Suomeen.

Hän huomautti, että esimerkiksi satamaan tai lentokentälle saapuvista matkustajista on vastaanottopisteessä jo valmiiksi ennakkotiedot, jollaisia Tornion rajavartiostolla ei ole.

– Kun täytyy toteuttaa myös massarokotukset ja normaali toiminta ei saisi kärsiä, meillä vedetään kyllä niska limassa, Ronkainen totesi.