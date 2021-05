Kolumni: Ei nimi firmaa pahenna - ja vanhaan voi palata

Itella-nimeä perusteltiin kansainvälistymisellä, mutta asiakasryhmiltä ja kohdeyleisöltä tulleen palautteen mukaan Posti päätti palata taas kokonaisuudessaan Postiksi. Eikä tähän tarvittu edes kallispalkkaisia konsultteja, tolkun ihmisten kuunteleminen riitti.

Kauhtuneista, oransseista lippalakeista muistettu Hankkija teki suomalaisnimenä paluun, kun maatalouskauppaketju Agrimarket ja Multasormi muuttuivat Hankkijaksi vuoden 2016 alusta.

Finlaysonin toimitusjohtaja Jukka Kurttila on ihmetellyt aiheellisesti, minkä vuoksi pitäisi peittää tai hävetä vanhoja suomalaisia nimiä. Kurttilasta ne ovat hienoja, ja hänestä paluu kansallisille juurille on terve ilmiö EU-huuman höpöhöpö-linjan jälkeen.

Edellä kerrotulla en viittaa Vapoon, joka ilmoitti hiljattain muuttavansa nimensä Neovaksi. Vapolla on ratkaisuunsa hyvin vahvat perusteet, sillä konsernin toiminta on kokenut viime vuosina radikaalin muutoksen. Energiaturpeen tuotannolta on lähtemässä pohja, mutta jalansija on vankistunut erityisesti kasvualustoissa ja myös uusissa tuotteissa, kuten Ilomantsissa valmistettavassa aktiivihiilessä.

Aikansa kuitenkin vie, ennen kuin osaamme ja muistamme käyttää Neovaa Vapon sijaan. Kansa toki kääntää vieraat sanat paremmin suuhunsa sopivaksi. 1900-luvun kuluessa opittiin puhumaan vallan sujuvasti Kutsetin miehistä, ja taitaa vanhempi väki puhua vieläkin, vaikka Enso-Gutzeit siirtyi yritysjärjestelyjen myötä nimenä historiaan jo vuonna 1996.

Hyvät työntekijät ja yhteishenki sekä laatutuotteet ja -palvelu luovat yrityksen hyvän maineen. Toimintaa kuvaava - tai ainakin naseva - nimi tuo sitten pisteen iin päälle.

Kansalaisten näkemystä suomalaisyritysten maineesta mitataan vuosittain T-Median Luottamus & Maine -tutkimuksessa. Vieremäläinen metsäkoneyhtiö Ponsse valloitti viime vuonna jo kolmatta kertaa kärkipaikan. Suomalaiseen suuhun istuva konstailematon ajokoiran nimi ei liene ainakaan haitaksi kärkisijoitukselle, jota tukee myös ainutlaatuinen menestystarina yhden Einarin kokeiluista johtavien metsäkonevalmistajien joukkoon.

Kymmenen kärjessä mainelistalla näyttää olevan perinteisiä yhtiöitä ja kaupparyhmiä. Kakkosena oleva Supercell on tästä poikkeus.

Peräpäätä listauksessa pitävät Attendo, Caruna, Terrafame ja Esperi Care. Sanotaan, ettei nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeä. Nämä huonomaineisimmat näyttäisivät parantaneen otettaan kautta linjan, mutta huonosta maineesta irtipääsy on tunnetusti työn takana.

Nimenmuutoksista puheen ollen, onhan tässä koettu hiljattain muutos omassakin konsernissa. PunaMusta Media -nimestä voi jokainen olla omaa mieltään, mutta toimittajana nimi tuntuu hieman läheisemmältä kuin entinen Pohjois-Karjalan Kirjapaino.