Varhaisperuna on istutettu, kasvihuonemansikasta on saatu satoja – lämmin sää kiritti kevätkylvöjä ja kasvua viime viikolla

Varhaisperunan istutukset on saatu päätökseen koko maassa, kertoo Pro Agria kasvutilannekatsauksessaan.

Ensimmäiset Varsinais-Suomessa ja Turunmaan saaristossa istutetut varhaisperunakasvustot ovat hyvässä kasvussa, ja muuallakin Etelä-Suomessa kasvustot ovat jo pääsemässä kasvun alkuun. Kesäperunan istutukset on jo tehty Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaan suotuisimmilla alueilla. Muualla kesäperunan istutukset ovat puolivälissä.

Hanhien ja joutsenten kevätmuutto on nyt vilkkaimmillaan ja odotettavissa on, että ne aiheuttavat vahinkoja syyskasveille, nurmille ja kevätkylvöksille varotoimista huolimatta.

Sekä uudet että vanhat nurmet ovat kunnoltaan tyydyttäviä tai hyviä koko maassa. Uusien nurmien perustaminen onnistui viime vuonna hyvin ja lumipeitteinen talvi mahdollisti hyvän talvehtimisen. Alkukevään viileys jarrutti viime viikkoon asti nurmien kasvua, mutta viime viikon sateet ja lämpöaalto ovat siivittäneet nurmet ennätyskasvuun.

Kasvihuonemansikasta saatu satoa pari viikkoa

Etelä- ja Länsi-Suomesta on jo parin viikon aikana saatu mansikkasatoa kasvihuoneista. Etelä- ja Länsi-Suomessa mansikkataimien kasvu avomaalla on alkanut, varhaismansikka harson alla on alkanut kukkia. Lämmittämättömissä tunneleissa mansikka kukkii ja myös ensimmäiset raakileet ovat kehittymässä. Myös Keski-Suomessa mansikan kasvu on hyvässä vauhdissa.

Viime viikon sade ja lämmin sää koko maassa kiihdyttivät marjojen kehitystä. Myös vadelmien ja herukoiden kasvu on lähtenyt hyvin käyntiin Etelä-Suomessa ja Keski-Suomessa.

Omenan lehdet ovat puhkeamassa etelässä ja kukintaa odotellaan.

Märät pellot hidastavat kylvöä

Etelä-Suomen rannikkoalueella kevätkylvöt ovat viikosta kahteen viikkoon jäljessä hitaasti kylvökuntoon kuivuneiden peltojen vuoksi. Erityisesti Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomen savimailla pellot ovat kuivuneet huonosti. Suuressa osassa maata kevätkylvöt ovat kuitenkin vielä tavanomaisessa aikataulussaan tai muutaman päivän jäljessä.

Viime viikon suotuisten sääolojen myötä kevätviljojen kylvöjä tehtiin vauhdikkaasti ja pitkiä päiviä. Kevätviljoista kevätvehnän kylvöt ovat pisimmällä. Ohran kylvöjä on aloiteltu viimeisenä. Kevätviljojen kylvöt ovat eniten kesken osassa Varsinais-Suomea, Kymenlaaksossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla, jossa on kylvetty kevätvehnästä vasta 10–25 prosenttia, kaurasta 10–50 prosenttia ja ohrasta 5–10 prosenttia. Lapissa ja Kainuussa kevätviljojen kylvöt eivät vielä ole alkaneet.