Kolumni: Postikorttien maisemat vuosikymmenten taakse

Voi ei, kaikki pitäisi säästää! Näin meillä on huudahdeltu viime aikoina, kun olen lajitellut vanhoja postikortteja. Vanhimmissa perheessä säilyneissä postikorteissa toivotetaan onnellista uutta vuotta 1904. Uusimmat projektinani olevat ovat 1990-luvulta. Nekin henkivät jo historiaa.

Surullista on myöntää, että sen jälkeen on tyhjää: minä heitin surutta ja tyhjänpäiväisinä pois kaikki kortit aina viime vuosiin asti.

Noista 1900-luvun alkupuolen korteista nyt vain sen verran, että silloin näytetään lähetetyn lähinnä uuden vuoden ja nimipäivätoivotuksia ainakin minun suvussani. Joulukortit yleistyvät vain vähitellen, mutta sen sijaan on säilynyt jokunen helluntai- ja juhannustervehdys!

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Sota-ajan kahden puolen on ainakin säästetty lähinnä matkoilta lähetettyjä kortteja.

Nuoret virkanaiset näyttävät reissanneen jonkin verran jo ennen sotia, ja suosittuja matkakohteita ovat olleet Norja, Ruotsi ja Viro, Saksakin. Ihastuttavasti löytyi kaksi maisemakorttia Kolilta vuodelta 1937 ja maisemia samoilta ajoilta Joensuustakin.

Sodan päätyttyä eivät neidit pitkään huokaisseet kotinurkissa, sillä ensimmäiset löytämäni kortit ovat vuosilta 1950 ja 1951, ja siitä reissaaminen nopeasti kiihtyy.

Vuonna 1950 on posti tuonut kortit ainakin Ranskan Cannesista, Italian Caprilta, Kreikasta ja Lontoosta. Seuraavalta vuodelta on säästynyt tervehdyksiä Tukholmasta, Kuhmosta ja Lievestuoreelta, ja Roomassa ja Pariisissa alkaa reissata yksi toisensa jälkeen.

Vähitellen matkustaminen kiihtyy ja maailma laajenee. Joku sukuloi tiuhaan USA:ssa ja kiertelee siellä laajalti.

Huomiota matkaterveisissä kiinnittää ennen kaikkea se, että sota suruineen, kauheuksineen ja vahingontekoineen on haluttu aktiivisesti unohtaa. Vaikka matkaa tehtiin luultavimmin seuramatkabusseilla ja nähtiin siis paljon ohikulkiessakin, lomaterveiset ovat sitä samaa, mitä nykyäänkin: maisemat ovat ihania, viini hyvää, aurinko lämmin.

Ei mitään jälleenrakentamisesta, saati raunioista. Niitähän ei vuosikymmenessä ei ole mitenkään saatu kokonaan korjattua.

Kun vuosikymmenet vaihtuivat kohti 70-lukua, Italian, Espanjan ja Portugalin ohella Norja vuorineen ja vuonoineen on ollut suosikkikohde. Tukholmassa on pistäydytty niin kuin nykyäänkin - Tallinna on poissa laskuista päinvastoin kuin sotien alla ja nykyään.

Suomen Lapissakin hiihdellään: Pane vain pennosiasi säästöön, että pääset tänne sinäkin!

Neuvostoliitto ei ole 1910-luvulla syntyneitä ystävyksiä viehättänyt.

Koska maailmansodan jälkeen toivuttiin reissaamaan muutamassa vuodessa, ei ole kovin rohkeaa päätellä, ettei matkustelu lopu koronaankaan.

Joensuu-korteista puolestaan näkyy vielä 70-luvulla melkoisen avoin Vapaudenpuisto, tietysti 30-luvusta puhumattakaan. Paitsi että puut ovat kasvaneet 30-luvun jälkeen, on Joensuuta sekä rakennettu että purettu hartiavoimin.