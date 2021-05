Hannu Hoskosta kosiskeltu muihin ryhmiin – "Oudoksi pitää maailman mennä, että keskustan jätän"

Keskustan eduskuntaryhmä on antanut kansanedustaja Hannu Hoskoselle ja kansanedustaja Tuomas Kettuselle varoitukset. Eduskuntaryhmä päätti varoituksista kokouksessaan tänä aamuna.

Hoskonen ja Kettunen äänestivät vastaan, kun eduskunnassa äänestettiin eilen EU:n elpymispaketista. Muut hallituspuolue keskustan kansanedustajista äänestivät puolesta.

Eduskuntaryhmä päätti myös, ettei Hoskonen jatka eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtajana.

Keskustan eduskuntaryhmä perustelee päätöstään varoituksista sillä, että Hoskonen ja Kettunen rikkoivat ryhmän sääntöjä.

Iltalehti kertoi aiemmin, että lehden tietojen mukaan Hoskoselle ei olisi oltu aikeissa esittää enää varoitusta vaan erottamista eduskuntaryhmästä. Syynä olisi ollut elpymispaketin lisäksi hänen aiempi äänestyskäyttäytymisensä.

Hoskonen muun muassa äänesti muusta ryhmästä poiketen vastaan, kun eduskunta ennen joulua äänesti ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) luottamuksesta.

Kettunen on aiemmin äänestänyt eduskuntaryhmän mukaisesti.

"Varsin kovat rangaistukset"

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ei halua avata eduskuntaryhmässä käytyjä keskusteluja Hoskoselle ja Kettuselle annetuista sanktioista eikä sitä, miksi Hoskosen kohdalla tyydyttiin varoitukseen erottamisen sijasta.

– Mielestäni molemmat edustajat saivat varsin kovan rangaistuksen. Varoituksesta seuraavahan on sitten ryhmästä poistaminen, Kurvinen sanoi STT:lle.

– Asia on nyt loppuun käsitelty, ja jatkamme eteenpäin 31 edustajan ryhmänä. Pöytä on nyt puhdas, ja he molemmat jatkavat ryhmän täysivaltaisina jäseninä.

Kurvisen mukaan eduskuntaryhmä päätti sanktioista yksimielisesti. Hoskonen ja Kettunen kertoivat aluksi ryhmälle oman näkemyksensä tapahtuneesta ja poistuivat sen jälkeen kokouksesta.

– Tämä on hyvän hallintotavan mukainen menettely, että henkilöt tulevat kuulluksi omassa asiassaan, mutta eivät ole itse päättämässä heitä koskevista asioista.

Kurvisen mukaan ympäristövaliokunnan uusi puheenjohtaja valitaan keskustan ryhmästä aikaisintaan ensi viikolla.

– Tarkkaa aikataulua ei ole tiedossa. Olemme sopineet edustaja Hoskosen kanssa, että hän hoitaa tämän viikon asiat loppuun, koska valiokunnassa on asioita kesken. Se on kohtuullista ja järkevää myös eduskunnan kannalta, että hän hoitaa tämän viikon työt ja sitten jättää eronpyynnön, Kurvinen sanoi.

"Me olimme Tuomaksen kanssa kuin Golgatalla"

Hoskonen ei itsekään avaa eduskuntaryhmässä käytyjä keskusteluja tarkemmin.

– Ne kuuluvat sinne kokoushuoneeseen. Me olimme Tuomaksen kanssa kuin Golgatalla siellä, hän sanoo STT:lle.

Hän toteaa, että "rangaistus on tullut, rangaistus kärsitään ja sillä selvä".

Vaikka Hoskonen on ollut ryhmänsä kanssa melko usein eri linjoilla, hän toteaa, ettei ole vaihtamassa puoluetta.

– Minä olen keskustalainen ollut pikkupojasta asti. Oudoksi pitää maailman mennä, että keskustan jätän.

Hoskosen mukaan tällä viikolla häntä on pyydetty neljään eri ryhmään jäseneksi. Hän ei kuitenkaan paljasta puolueita eikä sitä, onko kyselyitä tullut johtotasolta asti.

Kurvisen mukaan Hoskosen saamaan ankarampaan rangaistukseen vaikutti myös hänen aikaisempi toimintansa.

– Näiden seurausten arvioinnissa arvioitiin myös muuta kuin eilistä päivää, myös kulunutta 6–10 kuukautta.

Hyväksyntä kokoomuslaisten avulla

Eduskunta hyväksyi EU:n elpymispaketin tiistaina äänin 134–57. Hoskosta ja Kettusta lukuun ottamatta kaikki äänestykseen osallistuneet hallituspuolueiden edustajat äänestivät paketin hyväksymisen puolesta.

Kaikki perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien kansanedustajat äänestivät elpymispakettia vastaan. Lisäksi pakettia vastaan äänestivät myös Liike Nytin Harry Harkimo ja oman eduskuntaryhmänsä muodostava Ano Turtiainen.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä jakautui äänestyksessä kahtia, kun 26 edustajaa äänesti elpymispaketin puolesta ja kymmenen sitä vastaan. Lisäksi kaksi kokoomuslaista äänesti tyhjää.

Hallituspuolueet tarvitsivat elpymispaketin hyväksymiseen apua oppositiopuolueista, sillä perustuslakivaliokunnan linjauksen mukaisesti paketin hyväksymiseen tarvittiin kahden kolmasosan enemmistö.