Yön uutiskooste: Lähes kaikki VR:n matkustajaliikenne pysähtyy tänään, Blind Channel jatkaa Euroviisujen viisufinaaliin

Lähes kaikki VR:n matkustajaliikenne pysähtyy tänään veturinkuljettajien mielenilmauksen vuoksi

Lähes kaikki VR:n matkustajaliikenne pysähtyy tänään veturinkuljettajien mielenilmauksen vuoksi. Mielenilmauksella on vaikutusta myös tavaraliikenteeseen. Myös Helsingin seudun liikenteen HSL:n kaikki lähijunaliikenne jää ajamatta perjantaina.

Torstaina lähteneet yöjunat ajetaan normaalisti. Lisäksi mielenilmaus ei koske osaa kiskobussivuoroista eikä Kotkan ja Kouvolan välistä matkustajaliikennettä.

Mielenilmauksen syynä on Helsingin ja Riihimäen veturinkuljettajien tiedotteen mukaan vastalause VR:n henkilöstöpolitiikalle. Mielenilmaukseen liittyi sen jälkeen veturinkuljettajia eri puolilta Suomea.

Suomen edustaja Blind Channel jatkaa lauantain viisufinaaliin

Suomen edustaja Blind Channel on edennyt Euroviisujen finaaliin kappaleellaan Dark Side. Torstain semifinaalista lauantain finaaliin pääsi 10 esitystä.

Suomen lisäksi Euroviisujen toisesta semifinaalista finaaliin pääsivät Albania, Serbia, Bulgaria, Moldova, Portugali, Islanti, San Marino, Sveitsi ja Kreikka.

Tulokset määräytyivät yleisöäänten ja kansallisten ammattilaisraatien pisteiden perusteella.

Finaalissa nähdään ensimmäisestä ja toisesta semifinaalista jatkoon päässeet 20 esitystä sekä suoraan finaaliin pääsevät viisi suurta rahoittajamaata eli Italia, Espanja, Britannia, Saksa ja Ranska sekä kisojen isäntämaa eli Hollanti.

Kysely: Hallituksen politiikka risoo hallituspuolueiden kannattajien joukossa selvästi eniten keskustan kannattajia

Enemmistö suomalaisista arvioi hallituksen politiikkaa koronaviruksen taltuttamiseksi hyväksi tai erittäin hyväksi, kertoo Kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Muut politiikan osa-alueet saavat vähemmän kiitosta. Seuraavaksi parhaiten hallitus on kyselyn perusteella onnistunut koulutuspolitiikassaan, ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan ja sote-asioissa.

Kiitosta antavat eniten hallituspuolueiden kannattajat ja vähiten opposition kannattajat. Poikkeuksena ovat kuitenkin hallituspuolue keskustan kannattajat, joista enemmistö on tyytyväisiä vain hallituksen koronatoimiin.

Hypon katsaus: Korona ei vie kasvukeskusten vetovoimaa - pääkaupunkiseudulla hinnat nousevat jyrkästi

Asuntolainoittaja Hypon mukaan koronan tuomat muutokset asuntomarkkinoille eivät pysäytä kaupungistumista ja hintojen reipasta nousua kasvukolmiossa, joka muodostuu Helsingin, Tampereen ja Turun välille.

Hypo arvioi, että koko maan tasolla asunnot kallistuvat tänä vuonna 2,5 prosenttia. Ensi vuonna hintojen nousu näyttäisi Hypon mukaan pysähtyvän. Pääkaupunkiseudulla kehitys jatkuu omaan suuntaansa. Hypo ennakoi pääkaupunkiseudun asuntojen kallistuvan tänä vuonna viisi, ensi vuonna kolme prosenttia.

Mediat: Tulitauko Israelin ja Hamasin välillä on alkanut

Tulitauko Israelin ja palestiinalaisjärjestö Hamasin välillä on astunut voimaan kahdelta yöllä, kertovat useat kansainväliset mediat.

Tulitaukosopimuksesta uutisoitiin myöhään torstaina. Vielä ei tiedetä, pitääkö tulitauko, kertoo muun muassa Times of Israel -lehti.

Sen jälkeen kun tulitauosta torstaina kerrottiin, jatkoi Israel vielä ilmaiskuja palestiinalaisten alueelle Gazaan, kertoo esimerkiksi yleisradioyhtiö BBC. Myös Hamasin raketti-iskujen Israeliin kerrottiin jatkuneen vielä ennen tulitauon voimaantuloa.

Suomi ja Israel sijaitsevat samalla aikavyöhykkeellä.

Yhdysvaltojen Biden painotti edelleen maansa tukea Israelille

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden painotti maansa tukea Israelille, kun hän kommentoi Israelin ja palestiinalaisjärjestö Hamasin tulitaukosopimusta lyhyessä puheessa. Bidenin mukaan Yhdysvallat tukee täysin Israelin oikeutta puolustaa itseään.

Tieto tulitaukosovusta uutisoitiin myöhään torstaina Suomen aikaa.

Noin puolitoista viikkoa kestäneissä väkivaltaisuuksissa on kuollut yli 230 palestiinalaista ja ainakin 12 israelilaista. Israel on käyttänyt sotilaallista ylivoimaansa esimerkiksi Gazan alueen pommittamiseen. Hamas on puolestaan ampunut raketteja Israeliin.

Yhdysvaltain ulkoministerin määrä matkustaa pian Lähi-itään

Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin on määrä lähipäivinä matkustaa Lähi-itään, kertoo ulkoministeriö tiedotteessa. Ilmoitus matkasta tuli pari tuntia Israelin ja palestiinalaisjärjestö Hamasin tulitauon alkamisen jälkeen.

Ulkoministeriön mukaan Blinkenin on matkallaan määrä tavata muun muassa Israelin ja palestiinalaisten edustajia. Tarkoitus on tavata myös muiden alueen maiden edustajia.

Matkan tarkoituksena on muun muassa neuvotella Israelin ja palestiinalaisten kanssa viimeaikaisesta väkivaltaisesta konfliktista toipumisesta, lausunnossa kerrotaan. (Lähde: AFP)

Prinssi William: Dianan kohuhaastattelua ei pitäisi esittää enää koskaan

Britanniassa prinsessa Dianan lapset, prinssit William ja Harry, ovat arvostelleet kovin sanoin yleisradioyhtiö BBC:n ja yhtiön yhden toimittajan toimintaa vuonna 1995 esitetyn prinsessan haastattelun yhteydessä.

BBC pyysi torstaina anteeksi kohuhaastattelun esittämistä sen jälkeen, kun samana päivänä julkaistu raportti kritisoi jyrkästi tapaa, jolla BBC:n toimittaja suostutteli Dianan antamaan haastattelun.

Prinssi Williamin mukaan vilpillinen tapa, jolla haastattelu hankittiin, vaikutti merkittävästi Dianan sanomisiin. Haastattelua ei pitäisi esittää enää koskaan, prinssi sanoi lausunnossa. (Lähde: AFP)

Florida raatoi ensimmäisen voiton Tampa Baysta - kapteeni Barkoville syöttöpiste

Jääkiekon NHL:ssä Florida Panthers voitti ensimmäistä kertaa Tampa Bay Lightningin parivaljakon pudotuspelisarjassa. Tampa Bay oli vienyt kaksi edellistä voittoa floridalaisjoukkueiden mittelössä.

Florida raatoi 6–5-voittonsa jatkoerään venyneessä vierasottelussa. Florida oli ensimmäisen erän jälkeen kahden maalin johdossa. Tampa Bay kiri peräti kahdesti ohi toisessa erässä, jossa tehtiin yhteensä kuusi maalia.

Kolmannessa erässä Florida tasoitti Tampan kahden maalin etumatkan. Voittomaalin iski Ryan Lomberg, kun jatkoerää oli pelattu vajaat kuusi minuuttia.

Aleksander Barkov kuittasi Panthersin maalimylläkästä yhden syöttöpisteen.

Tampa Bay johtaa ottelusarjaa voitoin 2–1.

Jääkiekon MM-kisat alkavat Latviassa koronatauon jälkeen

Jääkiekon miesten MM-kisat alkavat tänään Latvian Riiassa. Turnaus järjestetään ensi kertaa kahteen vuoteen, koska Sveitsin MM-kisat peruttiin viime vuonna koronapandemian vuoksi.

Ensimmäisenä kisapäivänä pelataan A-alkulohkon ottelut Venäjä–Tshekki ja Valko-Venäjä–Slovakia sekä B-lohkon pelit Saksa–Italia ja Kanada–Latvia.

Edellisten 2019 MM-kisojen maailmanmestari Suomi aloittaa turnauksensa B-lohkossa huomenna Yhdysvaltoja vastaan.

Täydennetty NHL-pika