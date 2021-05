Kaukobussiliikenteeseen luvassa alkuvuoden vilkkain päivä, osa vuoroista loppuunmyytyjä – junien matkustajaliikenteestä huomattava osa jää tänään ajamatta

Kaukoliikenteen busseihin odotetaan tänään poikkeuksellisen paljon matkustajia veturinkuljettajien mielenilmauksen vuoksi. Matkahuollon toimitusjohtaja Janne Jakola sanoo STT:lle, että päivästä tulee koko alkuvuoden vilkkain matkustuspäivä.

Osa päivän bussivuoroista on jo loppuunmyytyjä. Busseja on lisätty ruuhkaisimmille vuoroille, joilla VR:llä on normaalisti paljon kapasiteettia.

Matkahuolto suosittaa asiakkaitaan varmistamaan liput tänään ajettaviin vuoroihin hyvissä ajoin. Vuoroihin voi tulla muutoksia päivän aikana.

Tällä hetkellä Matkahuollon busseissa ei ole täyttörajoituksia koronan takia millään alueilla. Matkahuollosta muistutetaan, että bussiin saa tulla vain terveenä, käsi- ja yskimishygieniasta tulee pitää huolta ja kasvomaskia pitää käyttää.

Vaikutuksia tuhansille matkustajille eri puolilla Suomea

VR:n matkustajaliikenteestä huomattava osa jää tänään ajamatta veturinkuljettajien mielenilmauksen vuoksi. Mielenilmauksella on vaikutusta myös tavarajunaliikenteeseen. Myös Helsingin seudun liikenteen HSL:n kaikki lähijunaliikenne jää ajamatta perjantaina.

Lisäksi mielenilmaus ei koske osaa kiskobussivuoroista eikä Kotkan ja Kouvolan välistä matkustajaliikennettä.

HSL ja VR eivät järjestä korvaavaa liikennettä. HSL kehotti myös välttämään perjantaina joukkoliikennettä.

Mielenilmauksen syynä on Helsingin, Riihimäen ja Oulun veturinkuljettajien tiedotteiden mukaan vastalause VR:n henkilöstöpolitiikalle. Mielenilmaukseen liittyi torstain aikana veturinkuljettajia eri puolilta Suomea.

Joitakin Itä-Suomen kaukojunavuoroja ajetaan

VR:n viestintäjohtajan Tatu Tuomisen mukaan tänään ajetaan lähinnä joitakin Itä-Suomen suunnalta lähteviä matkustajajunia Helsinkiin ja takaisin. Kaukojunavuoroja ajetaan tänään ainakin Joensuusta, Kuopiosta, Kajaanista ja Oulusta. Lisäksi suuri osa kiskobussien vuoroista ajetaan tänään normaalisti.

Tarkemmat tiedot ajettavista junavuoroista on listattu VR:n sivuilla osoitteessa vr.fi/junaliikenne-nyt.

Veturinkuljettajia edustavan Rautatiealan Unionin (RAU) mielenilmaus vaikuttaa Tuomisen mukaan tänään tuhansiin junamatkustajiin, vaikka vaikutukset eivät korona-aikana ole aivan yhtä suuret kuin ne olisivat normaalitilanteessa.

Tavallisesti VR ajaa noin tuhat matkustajajunaa päivässä, mutta korona-aikana määrät ovat jonkin verran pienempiä. Lisäksi matkamäärät ovat koronan vuoksi noin 60 prosenttia tavallista vähäisempiä.

Tuomisen mukaan osa junavuoroista pystytään ajamaan, koska kaikki veturinkuljettajat eivät osallistu RAU:n mielenilmaukseen. Suurin osa veturinkuljettajista kuitenkin on mukana mielenilmauksessa.

Mielenilmauksen ajalle ostetut VR:n junaliput voi kuluitta joko peruuttaa tai vaihtaa käytettäväksi toisena ajankohtana.

Teollisuuden kuljetuksille merkittävää haittaa

Veturinkuljettajien mielenilmaus vaikuttaa merkittävästi myös tavarajunaliikenteeseen ja teollisuuden kuljetuksiin. Tuomisen mukaan joidenkin kriittisten tavarakuljetusten osalta on sovittu, että ne ajetaan lakosta huolimatta.

– Lähinnä ne ovat silloin näitä vaarallisten aineiden kuljetuksia. Kriittisimpiä kuljetuksia, Tuominen kertoo.

– Mutta suurin osa jää ajamatta, ja kyllä se vaikuttaa varsin haitallisesti meidän asiakkaisiimme. Todella valitettava tilanne myös siltä osin.

Ammattiliitto: VR vierittänyt työtehtäviä vapaa-ajalle

Ammattiliitto RAU:n mukaan tämän päivän mielenilmaus on vastalause VR:n henkilöstöpolitiikalle. RAU:n mukaan VR on voimassa olevaa työehtosopimusta rikkoen vierittänyt työtehtäviä tehtäväksi vapaa-ajalla ja on toteuttanut työtehtävien jakamisen syrjivällä tavalla.

RAU sanoo VR:n tulkinneen työehtosopimusta ja työlainsäädäntöä siten, että veturinkuljettajan on huolehdittava työvälineistä ja työvaatteista vapaa-ajallaan.

– Työvaatteet ja välineet on huolehdittava omalla vapaa-ajalla seuraavan työvuoron aloituspisteeseen, joka voi näissä tapauksissa olla asema tai varikko. VR yrittää muutoinkin aktiivisesti hämärtää työ- ja vapaa-ajan välisiä rajoja, RAU sanoo tiedotteessa.

VR:n viestintäjohtaja Tuominen sanoo, että kaikki VR:n toimet ovat voimassa olevan työehtosopimuksen puitteissa tehtäviä.

– VR ilman muuta noudattaa työehtosopimusta ja voimassa olevia lakeja. Piste. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta.

Tuomisen mukaan VR:llä ja RAU:lla on jatkuva neuvotteluyhteys ja kaikista asioista neuvotellaan koko ajan.

– Mutta kyllä meidän linja on, että me noudatamme ilman muuta työehtosopimusta ja voimassa olevia lakeja. Mitään niistä poikkeavaa tavoitetta meillä ei ole.

Aiempi mielenilmaus maaliskuussa

Edellisen kerran Helsingin ja Riihimäen veturinkuljettajat pitivät mielenilmauksen maaliskuun puolivälin tienoilla. Tuolloin veturinkuljettajia edustava RAU sanoi, että työtaistelutoimi oli vastalause VR:n tekemälle sopimusrikkomukselle sekä vakiintuneiden työehtojen yksipuoliselle muuttamiselle.

Mielenilmauksen taustalla oli maaliskuussa edellisen kevään HSL:n lähijunaliikenteen kilpailutus, jonka VR halusi voittaa. VR:n henkilöstöjohtaja Timo Koskinen sanoi maaliskuussa STT:lle, että VR:n "tarjoukseen viedyissä elementeissä on erilaisia asioita, joista meillä on eriäviä näkemyksiä veturinkuljettajien kanssa".