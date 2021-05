THL: Suomessa kolme uutta koronakuolemaa, uusia tartuntoja 211

Suomessa on raportoitu tänään 211 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 876 tartuntaa, mikä on 71 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on tällä hetkellä suurin Keski-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Keski-Pohjanmaalla ilmaantuvuusluku on 186,5 ja Päijät-Hämeessä 111,6.

Ilmaantuvuusluku kertoo tartuntojen määrän 100 000:ta asukasta kohden viimeisten 14 päivän ajalta.

Rauhallisin tautitilanne on nyt Itä-Savon, Pohjois-Savon ja Lapin sairaanhoitopiireissä.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 91 157.

THL:n mukaan Suomessa on raportoitu kolme uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta. Covid-19-tautiin liittyviä kuolemia on tähän mennessä raportoitu kaikkiaan 932.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi yhteensä 136 ihmistä eli yksi enemmän kuin eilen. Sairaalahoidossa olevista teho-osastoilla on 28 ihmistä. Tehohoidossa olevien määrä on sama kuin eilen.