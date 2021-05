Yhä useampi tienaa striimaamalla pelaamistaan tai arkielämäänsä – suoratoistopalvelu Twitchin sisältöjä seuraavat miljoonat ihmiset

Television suorat lähetykset ovat tuttua kauraa, mutta internet on mahdollistanut oman suoran lähetyksen pitämisen kenelle tahansa. Mahdollisuus reaaliaikaiseen suoratoistoon eli livestriimaamiseen löytyy muun muassa kuvapalvelu Instagramista, Facebookista ja Youtubesta. Esimerkiksi somevaikuttajat ovat pitäneet katsojilleen rentoja jutusteluhetkiä eri kanavissa, ja osaksi livestriimeillä on voitu luoda pandemian keskelle läsnäolon tuntua.

Eräs livestriimaamisesta innostunut on tubettajanakin tunnettu Pauli Matalamäki. Paulin Pelivideot -kanavalla on Youtubessa yli 120 000 tilaajaa. Aluksi Youtuben striimausominaisuutta hyödyntänyt Matalamäki siirsi striimaustoimintansa suoratoistopalvelu Twitchin puolelle.

Matalamäki innostui kuukauden ajan striimaamaan aktiivisesti eri pelien pelaamista, jonka jälkeen hän päätti tehdä videon, jossa avasi saamansa tulot ja mistä ne koostuivat. Matalamäki tienasi kuukauden aikana yhteensä noin 1 200 euroa ja käytti striimaamiseen 134 tuntia. Suurin osa tuloista tuli tilausten ja lahjoitusten kautta.

– Videoidea tuli hieman vahingossa. Striimasin kuukauden ja sitten koitin googlailla tietoa Twitchin tulolähteistä, mutta sitä ei löytynyt. Ajattelin, että video olisi pitkäjänteisestikin kätevä, kun ihmiset kuitenkin etsivät tietoa siitä aika aktiivisesti.

Livestriimaamiseen keskittyneen Twitch-verkkopalvelun striimaussisältöjä seuraavat miljoonat ihmiset. Twitchtracker.comin mukaan vuoden 2020 keväästä lähtien katsojamäärissä on näkynyt jyrkkää nousua. Twitchissä on tänä vuonna ollut keskimäärin lähes kolme miljoonaa samanaikaista katsojaa kerrallaan, kun vastaava luku vuonna 2019 oli noin 1,2 miljoonaa.

Tubettajat ja yrityksetkin striimaavat

Twitch on verkkokauppa Amazonin omistama, reaaliaikaiseen suoratoistoon eli livestriimaamiseen keskittynyt palvelu. Alun perin videopeleille perustettu alusta on laajentunut tarjoamaan useampiakin eri sisältöjä. Pelaamisen ulkopuolelle tarkoitetun IRL-kategorian striimeissä katsojat voivat päästä mukaan vaikka striimaajan kauppareissulle.

Twitchissä kuka tahansa voi perustaa kanavan ja aloittaa striimaamisen. Myös isommat toimijat kuten Yle, Elisa ja Telia ovat luoneet e-urheiluun eli kilpailulliseen videopelaamiseen painottuvia kanavia.

Suosituimmat suomalaiset kanavat painottuvat myös pelisisältöihin. Twitchtracker.comin listauksessa suosituimmaksi kipuaa e-urheilumedia Pelaajat.comin kanava ja toista paikkaa pitää ElisaViihdeSport. Molemmilla kanavilla striimataan ja selostetaan tuhansille katsojille muun muassa CS:GO-videopelin turnauksia. Kyseinen peli on suosittu yksittäisten striimaajienkin alustoilla.

Twitchin suosituimmista striimaajista löytyy myös Youtubesta tuttuja henkilöitä, kuten Lakko ja Eeddspeaks.

Peli- ja verkkoyhteisötutkija Marko Siitonen Jyväskylän yliopistosta sanoo, että sisällöntekijät ovat usein levittäytyneet useille eri alustoille. Sama tekijä voi livestriimata kerran viikossa, tehdä parhaista paloista Youtube-videon ja pyörittää samaan aikaan Instagram-tiliä.

Myös Matalamäki hyödyntää montaa alustaa. Osasyy striimaustoiminnan siirtämiseen oli hänen kohdallaan Youtuben algoritmissa. Algoritmi suosittelee aggressiivisesti käyttäjien striimejä tilaajille. Kaikki eivät ole niistä kiinnostuneita ja päättävät lopettaa kanavan tilaamisen.

– Vähän myös sellainenkin ajatus oli siinä, että kaikki munat eivät ole samassa korissa. Jos toiselle palvelulle tapahtuu jotain, niin toinen on vielä olemassa, Matalamäki kertoo.

Livestriimien arvaamattomuus kiehtoo

Livestriimauksen nousulla on Siitosen mukaan pitkät juuret. Jo ennen nykyistä sosiaalista mediaa oli ihmisiä, jotka kuvasivat elämäänsä reaaliajassa verkkoon. Ja jokin tässä välittömyydessä kiinnosti katsojia.

Samaa logiikkaa noudattaa hänen mukaansa koko reality-tv-genre. Esimerkiksi Big Brother, jossa ihmisiä laitetaan elämään tiettyyn paikkaan ja katsotaan, mitä heille tapahtuu. Suorissa lähetyksissä voi aina sattua ja tapahtua jotain, mikä ei ole käsikirjoituksessa.

– Äärimmäisenä esimerkkinä tästä ovat kännistriimit, joissa pointti on nimenomaan se, että ihmiset kirjautuvat sisään nähdäkseen, että toinen mokaa tai nolaa itsensä, Siitonen kertoo.

Siitosen mukaan innostus katsoa striimejä perustuu autenttisuuden ja läheisyyden kokemukseen. Esimerkiksi Youtubessa videoita editoidaan ja käsikirjoitetaan täysin eri tavalla. Livestriimissä tyhjää ei voi leikata pois.

– Striimaaja voi lähteä käymään vessassa ja sitten ihmiset katsovat minuuttitolkulla kun tyhjä tuoli pyörii ruudulla.

Lisäksi taustalla on ihmisten kiinnostus toisiin ihmisiin ja heidän elämäänsä, mikä näkyy esimerkiksi elämäkertakirjallisuuden suosiossa. Ihmiset ovat kiinnostuneita siitä, miten toinen ihminen ajattelee ja toimii. Twitchin tapauksessa esimerkiksi videopelistriimissä katsoja voi vertailla striimaajan pelissä tekemiä valintoja siihen, mitä itse olisi tehnyt.

Striimien ytimessä on yhteisöllisyys

Läsnäolon tuntu ja yhteinen huumori saavat katsojat palaamaan kerta toisensa jälkeen striimaussisältöjen pariin.

Matalamäki kertoo, että katsojien osallisuus vaikuttaa vahvasti myös striimin sisältöön.

– Olisivathan striimit huomattavasti lyhyempiä, mikäli chatissa ei kukaan höpöttelisi kanssani.

Twitch vetää puoleensa kaiken ikäisiä katsojia, ja moni onkin laittanut kanavalleen K-18 suodattimen. Matalamäen mukaan nuoremmat ihmiset viihtyvät enemmän Youtuben puolella, mikä osaltaan vaikuttaa Twitchin asiallisempaan keskusteluilmapiiriin.

Siitonen kertoo, että yksi tapa selittää katsojan ja striimaajan välistä suhdetta on parasosiaalisen vuorovaikutussuhteen käsite, jota on tutkittu ensin perinteisen median kuten radion yhteydessä. Käsitteen avulla on selitetty sitä, miten mediasisältöjä seuraavat ihmiset kehittävät hyvin läheiseltä tuntuvan suhteen vaikka uutistenlukijaan, joka ei luonnollisestikaan ole voinut olla samalla tavalla tietoinen yksittäisestä katsojasta. Striimaajien kohdalla asia on hieman monimutkaisempi.

Striimaajat ovat tietoisia ainakin osasta katsojistaan ja ovat heidän kanssaan jatkuvasti vuorovaikutuksessa. Suositut striimaajat pyrkivät jatkuvasti reagoimaan yleisönsä sanomisiin, vaikka yleisömäärän kasvaessa kaikkia ei pystykään huomioimaan yksilöllisesti.

– Katsojalle tulee tunne, että häntä kuunnellaan ja hänet huomataan, Siitonen sanoo.

Siitonen tuo esiin myös sen, että livestriimauksesta puhuttaessa keskitytään usein vain suosituimpiin striimaajiin. Se on hänen mukaansa eri todellisuus kuin se, missä suurin osa striimaajista elää. On paljon striimaajia, joiden lähetyksessä on vain kourallinen katsojia.

– Olen nähnyt paljon striimejä, joissa striimaaja käy vuoropuhelua yhden katsojan kanssa. Välittömyys kärsii, kun seuraajia tulee lisää. Silti isommillekin striimaajille on edelleen tärkeää pystyä luomaan illuusio intiimiydestä ja vuorovaikutteisuudesta. Se on yksi tärkeimmistä asioista, mitä ihmiset striimeistä hakevat, Siitonen kertoo.

Matalamäki kertoo, että suhde katsojiin muodostuu toisinaan jopa kaverimaiseksi, kun jotkut tulevat päivittäin juttelemaan chattiin asioitaan.

Striimaamisesta ammatti

Alustan kasvaessa ja käyttäjien lisääntyessä kuvioihin astuu myös raha. Matalamäen mukaan noin kymmenen suomalaista pystyy jo nyt tienaamaan elantonsa Twitchin kautta, mutta määrä on kasvussa.

Striimaajan tulonlähteet koostuvat pääasiassa neljästä eri osuudesta. Twitchissä on ilmaisen seuraamisen lisäksi mahdollisuus myös tilata kanava. Maksamalla tilauksesta voi saada striimeissä itselleen erilaisia etuja.

– Twitchissä on eri tilaustasoja, joista kolmoseen olen keksinyt sellaisen, että katsojapeli Wreckfestissä pääsee jonon ohi peliin. Olen yrittänyt kehitellä kaikkea kivaa, että katsojakin hyötyy tukemisesta, Matalamäki kertoo.

Twitchissä on mahdollisuus myös antaa lahjoituksia eli bittejä. Bitit ovat Twitchin omaa valuuttaa, jota katsoja voi ostaa ja jakaa eri striimaajille. Yksi bitti vastaa yhtä senttiä, ja bitin lähettämällä voi valita esimerkiksi viestin, jonka striimaajalle lähettää. Bittien lähettämisellä voi avata itselleen ansiomerkkejä.

Katsoja näkee reaaliajassa striimaajan reaktion lahjoitukseen. Matalamäen mukaan lahjoituksia annetaan hyvää hyvyyttään ja halusta tukea striimaajaa.

Twitchissä kuten useassa muussakin palvelussa on mainoksia, joiden tuotot striimaajalle ovat Matalamäen mukaan heikkoja. Tulojen tulevaisuus onkin yritysyhteistöissä. Kun yleisö kasvaa, myös yritykset kiinnostuvat alustan tarjoamasta näkyvyydestä

Vaikka Twitch onkin pelipainoitteinen alusta, voivat yritysyhteistyöt olla mitä vain. Matalamäen mukaan katsojatkin ovat usein sellaisia, että he eivät itse pelaa mitään, mutta tykkäävät katsoa kun muut pelaavat. Sen takia monenlaiset firmat ovat kiinnostuneita Twitchin näkyvyydestä.

– Uskon, että itsellänikin on mahdollisuus lähitulevaisuudessa saada elanto Twitchin kautta, Matalamäki ennustaa.

Livestriimien sisällöt laajenevat entisestään

Osa Twitchin käyttäjäkunnasta vierastaa ajatusta, että Twitch alkaisi laajentua pelaamisesta muihinkin sisältöihin. Palvelussa on ollut muun muassa erilaisia urheilutapahtumia ja matkailustriimejä.

– On ehkä hieman lyhytnäköistä ajattelua, että Twitch ei voisi levitä pelaamisesta muualle. On hyvä kehityssuunta, jos palvelu laajenee ja yleisöt löytävät palvelun luo, Matalamäki sanoo.

Myös Siitonen näkee livestriimaamisessa paljon potentiaalia, jota ei ole vielä tajuttu tai nähty kunnolla. Hän uskoo, että livestriimaaminen mitä erilaisimmista aiheista on tullut jäädäkseen, ja siitä voi tulla yhä useammalle samanlainen elannonsaamisen tapa kuin esimerkiksi Youtube on ollut.