Yön uutiskooste: Suomen edustaja Blind Channel sijoittui Euroviisuissa kuudenneksi, ainakin 20 ihmistä kuoli ultrajuoksutapahtumassa Kiinassa

Blind Channelin sijoitus Euroviisuissa on Suomen paras sitten Lordin voiton vuonna 2006, sillä tuon jälkeen Suomi ei ollut sijoittunut kärkikymmenikköön.

Ylen tiedotteen mukaan Dark Siden kuudes sija on kaikkien aikojen toiseksi menestynein Suomen euroviisu osallistujamäärään suhteutettuna.

Oululaislähtöiseen yhtyeeseen kuuluvat Niko Vilhelm, Joel Hokka, Joonas Porko, Olli Matela, Tommi Lalli ja Aleksi Kaunisvesi.

Ajokeli huono Koillismaalla ja osissa Lappia - tulvavaroitus laajalla alueella

Ajokeli on tänään huono Koillismaalla ja osassa Lappia, varoittaa Ilmatieteen laitos. Räntä- ja lumisadetta saadaan ainakin Koillismaalla.

Vesisadetta tulee puolestaan Kaakonkulmalla sekä kuuroina Lounais-Suomessa.

Tulvavaroitus on tänään voimassa Kainuussa, Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla, valtaosassa Pohjois-Pohjanmaata sekä Lapin länsi- ja keskiosissa.

Merellä tuulee navakasti Perämeren pohjoisosassa, Selkämeren pohjoisosassa ja Suomenlahden itäosassa.

Yhä useampi haluaa antaa läheisilleen ennakkoperintöä

Ennakkoperintöjen ja rahalahjojen antaminen on lisääntynyt 2000-luvulla. Taustalla on todennäköisesti se, että suomalaisten varallisuus on noussut pitkällä aikavälillä eli monessa perheessä on enemmän omaisuutta, jota jättää jälkipolville, Veronmaksajain Keskusliitosta arvioidaan.

Kun perintöä annetaan pikkuhiljaa ja hyvissä ajoin, veroja jää kokonaisuudessaan maksettavaksi yleensä vähemmän kuin silloin, jos perintö annetaan kerralla.

Turun yliopiston oikeustieteen professorin Tuulikki Mikkolan mukaan suurin osa lahjoista ja ennakkoperinnöistä annetaan perhepiirissä – usein vanhemmilta lapsille. Verotukseen liittyvien syiden lisäksi taustalla voi olla myös esimerkiksi se, että halutaan juuri tietyn perillisen saavan tietyn esineen tai kiinteistön.

Prinsessa Dianan kohuhaastattelun tehnyt toimittaja pyysi anteeksi

Edesmenneen prinsessa Dianan kohuhaastattelun tehnyt toimittaja Martin Bashir on pyytänyt anteeksi prinssi Williamilta ja Harrylta.

Torstaina julkaistun raportin mukaan Bashir oli vuonna 1995 suostutellut Dianan antamaan haastattelun vilpillisin keinoin. Paljon kohua herättäneessä haastattelussa prinsessa Diana kertoi muun muassa avioliitossaan olevan kolme ihmistä (hän itse, prinssi Charles ja tämän nykyinen puoliso Camilla Parker-Bowles) ja myönsi, että hänellä itsellään oli ollut avioliiton ulkopuolinen suhde.

Raportin tehnyt eläkkeellä oleva tuomari John Dyson sanoi, että Bashir tilasi väärennettyjä tiliotteita ja houkutteli tällä prinsessan haastatteluun.

20 ihmistä kuoli Kiinassa pidetyssä ultrajuoksutapahtumassa

Ainakin 20 ihmistä on kuollut Kiinassa ultrajuoksutapahtumassa, kertovat maan viranomaiset. Viranomaisten mukaan syynä ovat "äärimmäiset sääolosuhteet". Kisan aikana satoi muun muassa rakeita.

Yksi ihminen on yhä kateissa.

Kisa järjestettiin maan luoteisosassa Gansussa Baiyinin kaupungin lähellä vuoristoisella seudulla.

Suomi kohtaa MM-jääkiekon toisessa ottelussaan Kazakstanin

Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisojen toisessa ottelussaan Kazakstanin. Ottelu alkaa Riikassa kello 16.15.

Suomi avasi kahden vuoden takaisen maailmanmestaruutensa puolustamisen 2–1-voitolla Yhdysvalloista eilen. Tämän päivän ottelun jälkeen Suomella on välipäivä ennen Norja-ottelua.

Islanders tasoitti ottelusarjan Pittsburghia vastaan, suomalaiset jäivät pisteittä

Jääkiekon NHL:ssä New York Islanders voitti Pittsburgh Penguinsin 4–1 pudotuspelien 1. kierroksen ottelussa. Islanders tasoitti voitollaan ottelusarjan tilanteeksi 2–2.

Maalittoman avauserän jälkeen Josh Bailey ja Ryan Pulock veivät Islandersin 2–0-johtoon. Päätöserässä Oliver Wahlström ja Jordan Eberle onnistuivat ylivoimalla ja lisäsivät Islandersin johdoksi jo 4–0. Pittsburghin kavennusosuman ottelun lopulla teki Zach Aston-Reese alivoimalla.

Islandersin suomalaishyökkääjä Leo Komarov pelasi lähes 12 minuuttia ja taklasi kuudesti. Pittsburghin Kasperi Kapanen kellotti yli 18 minuuttia kaukalossa.