THL: Uusia koronatartuntoja raportoitu 121

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on Suomessa todettu pandemian aikana runsaat 91 500. Lehtikuva / Silja-Riikka Seppälä

Suomessa on raportoitu 121 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 2 799. Se on 156 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana, jolloin tartuntoja todettiin 2 955.