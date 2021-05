Yle: Isännöintialan kartelliepäily tuli julkisuuteen alkuvuodesta - osa taloyhtiöistä reagoinut irtisanomalla sopimuksen

Isännöintialan kartelliepäily on lisännyt isännöitsijöiden kilpailutuksia jonkin verran ja johtanut joidenkin isännöintisopimusten välittömiin irtisanomisiin, kertoi Yle sunnuntaina. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan kuusi isännöintiyritystä ja Isännöintiliitto pitivät hintakartellia vuosina 2014-2017.

Isännöintiliitto arvioi, että isännöintisopimuksista on kilpailutettu selvästi alle kymmenen prosenttia. Liiton toimitusjohtajan Mia Koro-Kanervan mukaan kilpailutushaluja on koko alalla ja ammattimaisen isännöinnin piirissä on noin 55 000 taloyhtiötä.

Ylen mukaan esimerkiksi alan markkinajohtajan Realian asiakkaista noin 50 on katkaissut isännöintisopimuksensa kartelliepäilyn paljastumisen jälkeen. Realia Isännöinnin liiketoimintajohtajan Veli Huotarin mukaan taustalla voi olla myös tavallista vuosittaista vaihtuvuutta.

Realialla on yhteensä yli 6 000 asiakasta. Yhtiö on epäiltynä kartellista.

Koro-Kanerva arvioi Ylelle, että taloyhtiöiden yhtiökokousten jälkeen kilpailutuksia saattaa tulla lisää. Yhtiökokoukset pidetään tavallisesti huhti-kesäkuussa, mutta koronan takia lisäaikaa on annettu syyskuun loppuun.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esitti helmikuussa, että markkinaoikeus määrää kartelliepäilyn kohteille yhteensä noin 22 miljoonan euron seuraamusmaksut.

Kohteet ovat kiistäneet kartellin. Asia on markkinaoikeuden käsittelyssä. Ratkaisua odotetaan aikaisintaan syksyllä.