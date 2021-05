Keskustassa ei odoteta laajempaa ministerikierrätystä – Vanhanen ei tähtää puhemieheksi tai valiokuntajohtajaksi

Hallituspuolue keskustassa ei odoteta laajempaa ministerikierrätystä, kun puolue päättää puheenjohtaja Annika Saarikon siirtymisestä valtiovarainministeriksi.

Saarikko esittää itselleen seuraajaa tiede- ja kulttuuriministeriksi, mutta STT:n haastattelemien keskustalähteiden mukaan puolueessa ei koeta tarvetta muiden ministeritehtävien vaihtamiseen.

Valtiovarainministerin tehtävästä luopuva Matti Vanhanen aikoo puolestaan siirtyä rivikansanedustajaksi. Hän ei tavoittele esimerkiksi vapaana olevaa ympäristövaliokunnan puheenjohtajuutta. Hänelle sopii eduskunnan valiokunnista omien sanojensa mukaan mikä hyvänsä paikka, joka luontevasti vapautuu.

– En halua mitään valiokunnan puheenjohtajuutta. Tämän aika kovan vuoden rutistuksen jälkeen en halua nyt mihinkään eturivin tehtäviin valiokuntavastuiden osalta, Vanhanen sanoo STT:lle.

Ennen valtiovarainministerin tehtävää Vanhanen toimi eduskunnan puhemiehenä. Viime kesänä hän siirtyi ministeriksi, kun Katri Kulmuni erosi tehtävästä konsulttipalveluiden laskutukseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi.

Vanhanen oli jo aiemmin tehnyt selväksi, ettei jatka tehtävässä vaalikauden loppuun asti. Saarikko kertoi odotetun päätöksen Vanhasen tilalle siirtymisestä viime viikonloppuna. Vanhanen ei puolestaan ole nyt palaamassa puhemieheksi.

– Puhemiehen paikka ei ole sellainen, että sitä kesken vuotta vaihdettaisiin pelkästään puolueiden sisäisillä päätöksillä. Sen harkinta on sitten helmikuun alussa.

Miehinen ministeriryhmä

Keskusta päättää ministereistään kokouksessa, joka alkaa keskiviikkoaamuna puoli yhdeksältä. Siihen osallistuvat puolueen kansanedustajat ja europarlamentaarikot sekä puoluehallitus.

Pohjaesityksen tekeminen ministerivaihdoksista on Saarikon käsissä. Spekulaatioissa uudeksi tiede- ja kulttuuriministeriksi ei nouse esille yhtään nimeä ylitse muiden.

Arvuuttelun kohteena on, valitaanko tehtävään nainen, sillä keskustan ministeriryhmä on miesvoittoinen. Puolueella on viisi ministeriä, joista Saarikko on tällä hetkellä ainoa nainen.

Tiede- ja kulttuuriministerinä toimi aiemmin tällä vaalikaudella kansanedustaja Hanna Kosonen Saarikon toisen lapsen syntymän aikoihin.

Puolueen Lapin ja Peräpohjolan piirit ovat esittäneet tehtävään keskustan aiempaa puheenjohtajaa Kulmunia. Helsingin piiri on puolestaan ehdottanut historian professori Laura Kolbea. Kolbe ei ole kansanedustaja, vaan edustaa puoluetta Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Spekulaatioissa esille nousevat myös Petri Honkosen, Markus Lohen, Antti Kurvisen ja Eeva Kallin nimet. Honkonen ja Lohi ovat puolueen varapuheenjohtajia. Kurvinen puolestaan toimii eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja Kalli sen varapuheenjohtajana.

Virallisesti ministerit nimittää tehtäväänsä esityksestä tasavallan presidentti.

Valiokuntaruletti mahdollinen

Keskustalla on täytettävänä myös ympäristövaliokunnan puheenjohtajan tehtävä.

Valiokuntaa on kahden vuoden ajan johtanut puolueen pitkäaikainen kansanedustaja Hannu Hoskonen. Keskustan eduskuntaryhmä kuitenkin erotti viime viikolla Hoskosen tehtävästä, koska hän oli äänestänyt EU:n elvytyspakettia vastaan ryhmän kannan vastaisesti.

Hoskonen kertoi tämän jälkeen jättävänsä oma-aloitteisesti koko valiokunnan. Hänen vapautuspyyntönsä valiokunnan jäsenyydestä käsitellään tiistain täysistunnossa.

Eduskuntaryhmää johtava Antti Kurvinen kertoo STT:lle, että ryhmä valitsee valiokunnalle uuden puheenjohtajan ensi viikolla. On epäselvää, kuinka laajan tehtäväkierron Hoskosen korvaaminen keskustan valiokuntapaikoissa aiheuttaa.