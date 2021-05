Viking Sallyn murhasta syytetty sanoo vaellelleensa tapahtuma-aikaan laivalla, koska ei saanut unta ja halusi tupakoida muilta salassa – mies on vastannut kysymyksiin verkkaisesti

Matkustajalaiva Viking Sallyn kesän 1987 henkirikoksesta syytettyä viisikymppistä tanskalaismiestä on kuultu tänään oikeudessa. Mies kertoi syntyneensä Tanskassa ja muuttaneensa kuusivuotiaana perheensä kanssa Ruotsiin. Perhe oli uskonnollinen ja miehellä kolme sisarusta.

Perhe muutti miehen mukaan Ruotsissa useasti ja palasi neljän vuoden jälkeen takaisin Tanskaan. Hän kertoi urheilleensa ja harrastaneensa muun muassa uintia.

Osan nuoruudestaan mies kertoi asuneensa sijaisperheessä, mutta muuttaneensa teini-ikäisenä takaisin biologisten vanhempiensa luokse.

Suomeen partioleirille lähtö vuonna 1987 oli miehen mukaan hänen äitinsä idea. Kyseessä oli kristillinen partioryhmä.

Miehen avustaja kysyi, kuinka paljon hän sai rahaa mukaan matkalle. Miehen mukaan summa oli 300 kruunua. Häneltä kysyttiin, oliko rahaa liian vähän. Mies vastasi kieltävästi.

– En koskaan tarvinnut paljon rahaa. Olin säästäväinen, hän sanoi tulkin avustuksella.

Mies puhuu pääosin tanskaa, ja hänen puheensa tulkataan ruotsiksi. Tulkkauksessa on ajoittain ongelmia. Media seuraa oikeudenkäyntiä videoyhteydellä toisesta salista.

Poliisi kiinnitti tapahtuma-aikaan huomiota syytetyn vaelteluun

Miestä pidettiin tapahtuma-aikaan todistajana, mutta jo tuolloin poliisi kiinnitti huomiota hänen liikkumiseensa laivalla. Nyt mies kertoi kävelleensä yöaikaan laivalla, koska ei saanut unta ja koska hän halusi tupakoida rauhassa. Tupakointi oli hänen mukaansa kielletty, ja hän ei halunnut muiden partiolaisten kiinnittävän huomiota asiaan.

Mies kertoi sattuneensa helikopterikannelle kolmen ruotsalaisen partiopojan kanssa. Hän sanoo puhuneensa heidän kanssaan ruotsia, sillä osasi kieltä hyvin tuolloin.

Helikopterikannella mies sanoo nähneensä uhrit ja verta. Asiasta kysyttiin häneltä monta kertaa, mutta hän sanoi, ettei muista tarkasti. Ruotsalaisten kanssa päätettiin hakea apua ja mies sanoi jääneensä uhrien kanssa. Hän sanoo, ettei muista kuinka kauan kesti, että apua saatiin paikalle, mutta odottaminen tuntui todella pitkältä.

Uhreja oli lyöty päähän - mies kuoli, nainen loukkaantui

Viking Sallyn veriteon käsittely alkoi Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa eilen. Viisikymppistä tanskalaismiestä syytetään länsisaksalaisten 20-vuotiaan miehen murhasta ja 22-vuotiaan naisen murhan yrityksestä.

Syytetty oli teon aikaan 18-vuotias ja matkasi laivalla partioryhmänsä kanssa leirille Suomeen. Uhrit taas olivat matkalla Tukholmasta Turkuun osana interrail-matkaansa. Väkivallanteko tapahtui Ahvenanmaan Föglön saaren kohdalla.

Syyttäjän mukaan syytetty hyökkäsi helikopterikannella makuupusseissa nukkuneiden uhrien kimppuun laivan tiloista ottamallaan kuonavasaralla. Kuonavasara on työkalu, jota käytetään hitsauksessa.

Syytteen mukaan uhreja lyötiin useita kertoja pään alueelle. Mies kuoli ja nainen loukkaantui vakavasti.

Syyttäjä vetoaa ex-vaimolle lähettyihin viesteihin

Vuonna 2015 Suomen poliisi sai Tanskan poliisilta tietoa toisen rikostutkinnan yhteydessä ilmi tulleista asioista. Syytetyn kerrottiin puhuneen ihmisille siitä, että hän olisi tehnyt henkirikoksen Tukholmasta Turkuun menneellä laivalla.

Elokuussa 2016 suomalaispoliisi tapasi miehen Kööpenhaminassa vankilassa, ja kuulustelupöytäkirjan allekirjoituksen jälkeen mies sanoi haluavansa kertoa vankilan ulkotiloissa, mitä laivalla oikeasti tapahtui.

Pihalla mies ja suomalaispoliisi istuivat kaksin pöytään. Tapahtuneesta on esitutkinnassa näyttönä vain poliisin kertoma.

Poliisin mukaan syytetty kertoi hyökänneensä vasaralla uhrien kimppuun viedäkseen heiltä rahat. Mies kertoi nähneensä pian iskujen jälkeen ruotsalaispoikien lähestyvän ja menneensä piiloon, poliisi kertoi.

– Hän ehti kertomansa mukaan ennen ruotsalaisten partiopoikien helikopterikannelle tuloa mennä helikopterikannen toiselle laidalle heittämään kuonavasaran mereen. Hän palasi uhrien luokse samaan aikaan kuin nämä ruotsalaiset partiopojat tulivat paikalle, kuulusteluraportissa sanotaan.

Poliisin mukaan syytetty sanoi, ettei hänellä ollut mitään uhreja vastaan, vaan nämä vain olivat sattuneet väärään aikaan väärään paikkaan.

Poliisin kertomus määrättiin pääosin hyödyntämiskieltoon

Syytetyn puolustus vaati maanantaina oikeudenkäynnin aluksi hyödyntämiskieltoa suomalaispoliisin kertomukselle sillä perusteella, että syytetyllä ei ollut kuulustelussa avustajaa ja lisäksi kuulustelu tehtiin englanniksi.

– Siinä on sen verran paha oikeudenloukkaus, että me emme voi hyväksyä, että sellaista täällä hyödynnetään. Hänellä ei ollut avustajaa, hän oli sellaisessa tilassa, että ei silloin olisi voinut mitenkään käydä keskustelua ilman avustajaa, ja sen lisäksi häntä on kuultu kielellä, jota hän ei hallitse, syytetyn asianajaja Martina Kronström sanoi.

Hänen mukaansa käräjäoikeus sallii, että poliisia kuullaan todistajana ainoastaan epäiltyyn tekoaseeseen liittyen. Muilta osin poliisin kertomukseen ei voida vedota.