Marinin mukaan Suomi jatkaa aktiivista vaikuttamistyötä, kun EU työstää uusia metsälinjauksia

EU-huippukokouksen jälkeen vaikutti selvältä, että unionin jäsenmailla on erilaisia näkemyksiä siitä, miten yhdessä sovitut ilmastotavoitteet tullaan saavuttamaan.

EU-maiden johtajat keskustelivat tiistaina ilmastopolitiikan seuraavista askelista. EU-komission odotetaan julkistavan heinäkuussa suuren ilmastopakettinsa, eli pitkän liudan lainsäädäntömuutoksia, joiden avulla EU pyrkii saavuttamaan sovitut päästövähennystavoitteet.

Huippukokouksen antama evästys komissiolle jäi kuitenkin yleiselle tasolle. EU-johtajat toivovat, että komissio sisällyttää lakipakettiin arvion toimien vaikutuksista ympäristöön, talouteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi kokouksen jälkeen, että EU-maiden johtajat halusivat jättää komissiolle mahdollisuuden omiin ehdotuksiin.

– Ei haluttu tässä yksityiskohtaisesti määritellä, eikä toisaalta suitsia komission työtä, vaan korostettiin sitä, että nämä vaikutukset pitää arvioida hyvin huolellisesti, Marin kommentoi.

Yhteiset tavoitteet pitävät

Lakimuutoksia on tehtävä, koska EU on kiristänyt ilmastotavoitteitaan. EU-instituutiot ovat sopineet EU:n ilmastolain lähtökohdaksi, että unioni on hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Hiilineutraaliudella tarkoitetaan sitä, että päästöjä tuotetaan vain niin paljon kuin niitä pystytään sitomaan.

Ilmastolakiin sisältyy myös päästövähennystavoite vuodelle 2030, joka on vähintään 55 prosentin vähennys verrattuna vuoden 1990 päästötasoon.

Marinin mukaan EU-maat seisovat edelleen näiden yhteisten tavoitteiden takana.

– Mutta ymmärrettävästi jäsenmailla on erilaisia tilanteita ja lähtökohtia saavuttaa näitä tavoitteita ja myös omia prioriteetteja ilmastopolitiikkaan liittyen, Marin muotoili.

Marin korosti metsien merkitystä

Marin kertoi korostaneensa omassa puheenvuorossaan metsien ja metsäteollisuuden merkitystä Suomelle.

– Metsämme auttavat meitä myös ilmastonmuutoksen torjunnassa, koska metsistä teemme sellaisia tuotteita, jotka vähentävät päästöjä ja vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

EU-komissiolta heinäkuussa tuleva lakipaketti vaikuttaa suoraan muun muassa siihen, miten Suomen metsät lasketaan mukaan EU:n hiilinielujen kasvattamiseen. Hiilinielulla tarkoitetaan yksinkertaistetusti ilmiötä tai prosessia, joka sitoo itseensä hiilidioksidia.

Marin sanoi Suomen tekevän aktiivista vaikuttamistyötä EU:n metsälinjausten suhteen.

– Teemme koko ajan töitä sen eteen, että meidän erityispiirteemme ja meille tärkeät kysymykset huomioidaan, Marin sanoi.

Rokotelahjoituksia selvitetään

Huippukokouksessa keskusteltiin tiistaina myös koronapandemiasta.

Rokotukset etenevät EU-maissa suunnitellusti. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi kokouksen yhteydessä, että tämän viikon loppuun mennessä EU-maihin on toimitettu jo 300 miljoonaa koronarokoteannosta.

Von der Leyenin mukaan EU:n on mahdollista saavuttaa tavoite siitä, että 70 prosenttia aikuisväestöstä olisi rokotettu heinäkuun loppuun mennessä.

EU ja jäsenmaat ovat myös sitoutuneet lahjoittamaan ainakin 100 miljoonaa koronarokoteannosta EU:n ulkopuolisille maille, jotka tarvitsevat tukea pandemiasta selviämiseen.

Huippukokouksessa osa jäsenmaista kertoi jo omista lahjoitusaikeistaan. Marin ei maininnut Suomen suunnitelmista vielä sen tarkemmin.

Marinin mukaan EU:ssa selvitetään parhaillaan, miten esimerkiksi ikärajoitusten vuoksi käyttämättä jääviä Astra Zenecan rokotteita voidaan ohjata eteenpäin.

– Tähän liittyy paljon hyvin käytännöllisiä kysymyksiä esimerkiksi vastuisiin liittyen, Marin sanoi.

Suomi tukee rokotteiden lahjoittamista. Marinin mukaan on tärkeää, että eteenpäin voitaisiin antaa erityisesti sellaiset rokotteet, jotka uhkaavat jäädä muuten käyttämättä.