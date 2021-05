Pääministeri Marinin aviomiehen osin omistama yritys asetettiin konkurssiin

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) aviomiehen osin omistama yritys on asetettu konkurssiin. Pirkanmaan käräjäoikeus päätti asiasta keskiviikkona.

Konkurssihakemuksesta aiemmin kertoneen Talouselämän mukaan Markus Räikkösen osittain omistaman ja johtaman start-up-yhtiö Prezellan toiminta on ollut tappiollista sen koko viisivuotisen olemassaolon ajan.

Yhtiön konkurssihakemuksessa sanotaan, että yhtiö on muutoin kuin tilapäisesti maksukyvytön eikä kykene suoriutumaan veloistaan niiden erääntyessä. Hakemuksesta ilmenee, että yhtiöllä on rahavaroja pankissa runsaat 2 000 euroa. Velkoja sillä on Valtiokonttorille noin 200 000 euroa ja Aito Säästöpankille runsaat 16 000 euroa.

