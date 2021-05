THL: Suomessa on raportoitu 220 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on pandemian alusta lähtien raportoitu yli 91 000 tartuntaa. LEHTIKUVA / Silja-Riikka Seppälä

Suomessa on raportoitu 220 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 719 tartuntaa, mikä on 159 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.