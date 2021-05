Kuntavaalien ennakkoäänestys käynnistyi poikkeuksellisissa oloissa – vaalien järjestelyissä "paljon tulkinnanvaraisia asioita", toiveena selkeät ohjeet oikeusministeriöltä

Kuntavaalien ennakkoäänestys käynnistyi keskiviikkona poikkeuksellisissa oloissa. Näiden vaalien keskeinen uutuus ovat ulkoäänestyspisteet, joista osa on autoilijoille tarkoitettuja drive in -pisteitä.

Uudistus näyttäisi jakavan mielipiteitä.

– Drive in -äänestys toimi ainakin minun kohdallani hienosti. Tällainen mahdollisuus kannattaisi ilman muuta järjestää tulevissakin vaaleissa, vaikka koronapandemiaa ei silloin enää olisikaan, arvioi STT:lle Helsingin Malmin lentokentän drive in -pisteessä äänestänyt Pentti Rintala.

Se, kenelle ulkoäänestyspisteet on tarkoitettu, onkin jo visaisempi kysymys.

– Kuka tahansa ei voi mennä äänestämään drive in -pisteisiin. Ne on tarkoitettu henkilöille, joilla on korona-altistus. Lähtökohtaisesti ne, jotka ovat terveitä, äänestävät sisätiloissa varsinaisissa äänestyspisteissä, linjasi Kuopion keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Osmo Huopainen.

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen kertoi netissä keskiviikkona median vaaliklinikassa, että ulkoäänestyspisteitä voivat käyttää esimerkiksi karanteenissa tai eristyksessä olevat "sekä ne, jotka ovat muuten epävarmoja, uskaltaako sisätiloihin mennä äänestämään" näin korona-aikana.

Huopainen peräänkuulutti ministeriöltä selkeitä ohjeita.

– Voi olla, että muualla sovelletaan oikeusministeriön ohjeita toisella tapaa kuin Kuopiossa. Ainakin näiden vaalien järjestämisessä on hirveän paljon tulkinnanvaraisia asioita. Vaaliklinikassa kunnilta oikeusministeriölle tullut kysymysten määrä on ollut nyt suuri.

"Ei mitään portinvartijaa"

Eriäviä näkemyksiä voi osaltaan selittää se, että osa ulkoäänestyspaikoista on auki koko ennakkoäänestyksen ajan ja niissä on tuon ajan pysyvä miehitys.

– Meillä taas drive in -pisteet sijaitsevat ennakkoäänestyksen yhteydessä niin, että ulkoäänestys avataan vain silloin, kun sinne tulee äänestäjä. Vaalitoimitsijat siirtyvät kullakin kerralla erikseen ottamaan ulkona äänestävän äänen sitten kun muilta töiltään ehtivät. Ainakin täällä se hidastaa koko ennakkoäänestystä, Huopainen lisäsi.

Pienemmissä kunnissa ulkoäänestys saattaa olla avoinna vain muutaman tunnin parina päivänä.

Samaa mieltä Jääskeläinen ja Huopainen ovat siitä, että ketään, jolla äänioikeus on, ei käännytetä pois ulkoäänestyspaikalta.

– Jos jossain kunnassa on ulkoäänestyspaikka, ei sinne varmaankaan tule mitään portinvartijaa, joka kysyisi, että olethan nyt varmasti karanteenissa tai eristyksessä, Jääskeläinen sanoi.

Hänen mukaansa drive in -äänestyspaikkoja on koko maassa kymmenkunta.

– Ulkona äänestäminen onnistuu useammassa paikassa, yhteensä noin 80 kunnassa.

Ulkoäänestyspaikkoihin lukeutuu niin telttoja, asiointiluukulla varustettuja kontteja kuin katoksiakin.

– Niihin voi tulla paikalle myös esimerkiksi polkupyörällä tai kävellen, täydensi erityisasiantuntija Laura Nurminen oikeusministeriöstä.

Sekä sisä- että ulkoäänestykseen tulijan on syytä varautua siihen, että saattaa joutua riisumaan koronamaskin hetkeksi henkilöllisyyden toteamiseksi.

Ennakkoäänien osuus nyt isompi

Huopainen uskoo, että näissä kuntavaaleissa ennakkoäänestys kerää isomman osan vaalien kokonaisäänipotista kuin on tapahtunut aiemmissa kuntavaaleissa. Syy on se, että ennakkoäänestys kestää nyt tavanomaisen yhden viikon sijasta kaksi viikkoa.

– Esimerkiksi meillä Kuopiossa ennakkoäänten osuus kaikista äänistä oli vuoden 2017 kuntavaaleissa runsaat 24 prosenttia. Tällä kertaa ennakkoääniä annetaan noin 30 prosenttia koko äänimäärästä.

Tämäkin muutos johtuu koronasta: pitkällä ennakkoäänestyksellä halutaan ehkäistä äänestyspaikoilla ruuhkien syntyminen, joka saattaisi lisätä koronatartuntojen riskiä.

Ennakkoäänestyksessä saa mennä uurnille missä tahansa Suomen kunnassa. Sen sijaan varsinaisena vaalipäivänä pitää ääni käydä antamassa oman kotikunnan jossain äänestyspaikassa.