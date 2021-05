EU-komissio usuttaa verkon suuria toimijoita kitkemään disinformaatiota entistä tehokkaammin – tuore esimerkki valekampanjasta paljastui Ranskassa

Euroopan komissio haluaa digijättien toimivan entistä pontevammin, jotta verkossa leviävää disinformaatiota pystyttäisiin kitkemään tehokkaasti. Tarve puuttua harhaanjohtaviin ja valheellisiin väitteisiin on korostunut koronaviruspandemian aikana.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt esimerkiksi vääriä väitteitä koronarokotuksista. Tuore esimerkki löytyy Ranskasta, jossa on käynyt ilmi, että paikallisia sosiaalisen median vaikuttajia, kuten Youtube-videoiden tekijöitä, on yritetty saada levittämään Pfizerin ja Biontechin valmistaman koronarokotteen vastaisia väitteitä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan terveys- ja tiedeasioiden parissa toimivat ranskalaisvaikuttajat ovat kertoneet saaneensa sähköpostia viestintätoimistolta, joka tarjosi vaikuttajille salaista kaupallista kumppanuutta anonyymina pysyttelevän asiakkaan kanssa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Esimerkiksi suosittua Youtube-kanavaa ylläpitävä Leo Grasset kertoi Twitterissä oudosta tarjouksesta, jossa häntä pyydettiin tekemään Pfizeria teilaava video.

Julkisuudessa on noussut esiin epäilyjä, että oudon kampanjan jäljet voisivat johtaa kohti Venäjää. Ranskan terveysministeri Olivier Veran kommentoi tiistaina BFMTV-kanavalle, ettei hänellä ole tietoa, mistä kampanja on peräisin.

– Tämä on kurjaa, tämä on vaarallista, tämä on vastuutonta, eikä tämä tule toimimaan, Veran sanoi.

Komissio korostaa alustojen vastuuta

Arvoista ja avoimuudesta vastaava komission varapuheenjohtaja Vera Jourova kommentoi Ranskan tapausta sanomalla, että komission uusi ohjeistus disinformaatiota vastaan korostaa ennen kaikkea alustojen vastuuta eikä niinkään puutu yksittäisten tubettajien toimiin, vaikka kaikki toimijat halutaankin mukaan disinformaation vastaiseen työhön.

– Jos on tubettajia, jotka levittävät valheellista tietoa, erityisesti silloin, jos on tiedossa, että heille maksetaan siitä ja kampanja on ammattimainen, niin järjestelmän pitäisi toimia, eli alustan pitäisi merkitä sisältö ja tehdä faktantarkastusta, Jourova kertoi toimittajille ennen komission ehdotuksen julkistamista.

Komissio esitteli keskiviikkona päivitetyn ohjeistuksensa, johon se toivoo sosiaalisen median suurten palveluntarjoajien ja verkon digijättien sitoutuvan. Vastaavanlainen ohjeistus on ollut olemassa jo vuodesta 2018, mutta nyt sitä on päivitetty. Aiemman ohjeistuksen allekirjoittajien joukossa ovat esimerkiksi Google, Facebook, Twitter, Microsoft ja TikTok.

Ohjeistuksessa korostetaan alustojen ja palveluntarjoajan vastuuta. Komissio toivoo, että alustat estäisivät disinformaatiolla rahastamista ja parantaisivat esimerkiksi faktantarkistusta.

Samalla komissio haluaa lisätä käyttäjien mahdollisuuksia merkitä haitallista sisältöä, jotta sisällön faktapohjaisuutta voitaisiin tarkistaa tehokkaammin.

– Haluamme, että ihmiset eivät ole vain passiivisia tiedon kuluttajia, Jourova sanoi.

Valheilla rahastukselle loppu

Valheilla ja harhaanjohtavalla tiedolla rahastamista voisi Jourovan mukaan vaikeuttaa esimerkiksi niin, että jatkuvaa disinformaatiota jakavista sivustoista jaettaisiin tietoa niin, että mainostajat pystyisivät välttämään niitä.

– Alustojen pitäisi luoda järjestelmä, jolla ne estävät mainostamisen sellaisen sisällön yhteydessä, jonka faktoja vielä tarkistetaan, Jourova kertoi.

Jourovan mukaan disinformaation kitkeminen on vaikeaa, sillä vaikka disinformaatio on haitallista ja harmillista, ei se ole suoraan laitonta.

Hänen mukaansa disinformaatioon puututtaessa pitää olla huolellinen, jotta sanan- ja ilmaisunvapaus pystytään samalla turvaamaan yhteiskunnassa.

Komissio toivoo, että digijätit allekirjoittaisivat päivitetyt ohjeet tämän vuoden loppuun mennessä.

EU:ssa on tekeillä digitaalisia palveluita koskeva laki, joka tulee osaltaan puuttumaan samoihin kysymyksiin. Nyt annettu ohjeistus toimii ikään kuin siltana sen aikaa, kunnes uusi laki saadaan voimaan.