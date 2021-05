Virkapukuiset poliisit pitelivät Black Lives Matter -mielenosoittajien kylttejä – oikeusasiamies muistuttaa poliisilta vaadittavasta puolueettomuudesta

Kahden virkapukuisen poliisin toiminta viime kesänä järjestetyssä Black Lives Matter -mielenosoituksessa oli ongelmallista, katsoo eduskunnan oikeusasiamies. Poliisit olivat valvomassa rasismia ja poliisiväkivaltaa vastustanutta mielenosoitusta, ja he menivät valokuviin pidellen mielenosoittajien kylttejä. Mielenosoitus järjestettiin viime kesäkuussa Helsingin Senaatintorilla.

Oikeusasiamies katsoo, että vaikka poliisien toimintaa ei voida pitää mielenosoitukseen osallistumisena eikä kylttien pitely vaikuttanut heidän työhönsä epäasiallisesti, toiminta oli kuitenkin ongelmallista poliisilta vaadittavan korostuneen puolueettomuuden takia.

– Käsitykseni mukaan poliisin puolueettomuuskuvan kanssa ei sovi yhteen se, että mielenosoitusta valvomassa olleet poliisimiehet ovat suostuneet valokuviin pidellen mielenosoitusta varten tehtyjä kylttejä. Mielenosoitusta valvomassa olevan poliisimiehen ei tule ottaa kantaa mielenosoituksen puolesta tai sitä vastaan, vaan pysyttävä neutraalina.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

VIrkatehtävissä poliisin sanavapaus rajoitetumpaa kuin yksityiselämässä

Päätöksessä todetaan, että poliisin velvollisuuksiin kuuluu vastustaa rasismia ja että poliisi ei ole rasismin suhteen puolueeton, vaan sitä vastaan. Tämä ei oikeusasiamiehen mukaan kuitenkaan oikeuta poikkeamaan puolueettoman valvojan roolista.

– He ovat virkapuvussa olleet paitsi turvaamassa kokoontumisvapauden käyttämistä nimenomaan myös valvomassa, että järjestäjä täyttää lain mukaiset velvollisuutensa ja heidän on tullut tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Riittävää ei ole ollut, että he ovat toimineet näissä tehtävissään asianmukaisesti, sillä kysymys on myös siitä, miltä heidän toimintansa on näyttäytynyt ulkopuolisille tarkastelijoille, päätöksessä sanotaan.

Oikeusasiamies toteaa, että virkatoiminnassa poliisin käyttäytymisen- ja sananvapaus on rajoitetumpi kuin yksityiselämässä.

– Se, mikä yksityiselämässä on sallittua, esimerkiksi osallistuminen puoluepolitiikkaan, ei voi aina tulla kyseeseen virkatoiminnassa.