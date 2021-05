Hyvinkäällä tulessa suuri teollisuusrakennus, palosta aiheutuu runsaasti sankkaa savua – alueelle annettu vaaratiedote

Hyvinkään Myllykadulla palaa suuri teollisuusrakennus. Muun muassa Helsingin Sanomien ja Aamupostin mukaan kyseessä on hissiyhtiörakennus.

Palosta aiheutuu runsaasti sankkaa savua. Terveydelle vaarallisen savun takia alueelle annettiin kello kahden aikaan vaaratiedote. Ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kertoi aiemmin, että tulessa on rakennuksen katto. Katon laajuus on noin 1 500 neliötä. Pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että paloa pyritään parhaillaan rajaamaan, ja materiaalisia vahinkoja on tässä vaiheessa vaikea arvioida.

Paikalla on parisenkymmentä pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien yksikköä. Tilanne tulee pelastuslaitoksen mukaan kestämään useita tunteja.

Pelastuslaitoksen tiedossa ei ole henkilövahinkoja.

Rakennuksessa oli pelastuslaitoksen mukaan käynnissä korjaustyöt.

Poliisi tutkii palon syttymissyytä.