Janne "Rysky" Riiheläisen kolumni: Kun ei voi kieltää, on vääristeltävä

Nykyaikaiseen konfliktiin kuuluu olennaisena osana operaatioiden informaatioulottuvuus. Venäjän toimia, tai sen kiinnijäämistä niistä, on aina seurannut disinformaation savuverhon levittäminen. Pahimpana esimerkkinä tästä on malesialaiskoneen alasampuminen Ukrainan yllä kesällä 2014.

Venäjältä levitettiin tapausta seuraavien kuukausien aikana lukuisia erilaisia teorioita tapahtuneesta. Vastaavia operaatioita toteutetaan jatkuvasti. Aleppon valtauksen jälkeen venäläistoimittajat “löysivät pommitetuista sairaaloista ammusvarastoja.

Hyökkäykseen Ukrainaan vastaan liittyy olennaisena osana maan ja valtion jatkuva väheksyminen ja halventaminen.

Toistuva väite on, ettei Venäjällä ole todellakaan mitään tekemistä ikävien tapahtumien kanssa, vaan ne ovat russofobisia valheita ja osa lännen Venäjää vastaan suuntaamasta aggressiosta.

Nyt käynnissä on laaja informaatio-operaatio, joka liittyy Valko-Venäjän kaappaamaan Ryanairin koneeseen ja vangittuun valkovenäläiseen toimittajaan Raman Pratasevitšiin.

Kuvioon kuuluu nippu vähintäänkin kummallisia väitteitä alkaen siitä, että pommiuhasta koneessa olisi ilmoittanut Hamas. Osaajia Minskistä tällaisen toimintaan löytyy, sillä tilanteen kiristyttyä korvattiin valtion medioissa valkovenäläisiä toimittajia venäläisillä propaganda-asiantuntijoilla.

Yksi linja oikeuttaa kaappausta on esittää sen ensisijainen uhri Pratasevitš mahdollisimman ikävällä tavalla. Hänestä kertovaan Wikipedia-artikkeliin ilmestyi nopeasti valheellinen maininta, että hän olisi tehnyt töitä äärioikeistolle Ukrainassa. Sama valhe toistui lukemattomien Venäjän väitteitä levittävien ihmisten toimesta ympäri maailmaa. Myös Suomessa väite ilmestyi hyvin nopeasti keskusteluihin.

Varmistamattomia ja taustoittamattomia kuvia Pratasevitšista varmoina todisteina pitävät vaikuttavat olevan samoja henkilöitä, jotka eivät suostu uskomaan Bellingcatin perusteellisiin raportteihin kuvien aika- ja paikkamäärityksineen.

Osa tarinaa on, että Pratasevitš on osa lännen hyökkäystä Valko-Venäjää ja Venäjää vastaan. Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukašenka on käyttänyt jo pitkään väitteitä Yhdysvaltojen ja muun lännen uhasta oman asemansa lujittamiseen. Näin valtiollinen konekaappaus kehystetään itsepuolustukseksi.

Nyt ei sentään turvauduta muuten lähes aina toistuvaan false flag -selitykseen, joka on keskeinen osa venäläistä disinformaatiota. Siis väitettä siitä, että jokin teko olisi tehty “väärän lipun alla eli toisen nimissä.

Myös whataboutismi eli muiden tapahtumien vetäminen rinnalle oikeuttamaan tapahtunutta on vakiokeinoja. Tässä tapauksessa se on Bolivian presidentti Evo Moralesin lento vuodelta 2013. Silloin neljä Euroopan maata sulki yksityislennolta ilmatilansa, koska Yhdysvallat epäili Edward Snowdenin olleen koneessa.

Selkeä ero Ryanairin tapaukseen syntyy jo siitä, että Minskin lennonjohto valehteli pommista ja varmisti matkustajakoneen tottelevaisuuden lähettämällä hävittäjät ilmaan.

Mitään tämän tapaistakaan ei tapahtunut Moralesin lennon kohdalla, vaikka siinä toimittiin väärin, kuten Ranskan, Espanjan, Italian ja Portugalin anteeksipyynnöt tapauksesta osoittavat.

Kaikkien näiden epäolennaisuuksien tehtävänä on ohjata huomiota pois siitä kaikkein olennaisimmasta: Valko-Venäjän nykyhallinto toimii Venäjän tuella häikäilemättömästi ja säännöistä piittaamatta demokratiaa haluavia kansalaisiaan vastaan.

Valko-Venäjä tulee nyt ajautumaan yhä suurempaan eristykseen ja se tietää maan sisäisen paineen kasvamista yhä suuremmaksi. Putin ei missään nimessä anna valkovenäläisten lähteä tielle kohti aitoa demokratiaa, koska se antaisi epätoivottavaa mallia venäläisille. Siksi konekaappaus seurauksineen on ikävä kyllä vasta alku.

Kirjoittaja on joensuulainen turpobloggari ja tietokirjailija sekä kotimaisen sekä kansainvälisen politiikan penkkiurheilija.