Henriksson: Kuntavaalien poikkeuksellisia järjestelyjä voisi hyödyntää myös tulevaisuudessa – varusmiesten ennakkoäänestys voisi tulla jäädäkseen

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) katsoo, että ennakkoäänestysajan pidennys kahteen viikkoon voisi mahdollisesti olla voimassa myös tulevaisuudessa.

Myös joitain muita nyt käytössä olevia järjestelyjä voisi pohtia käytettävän uudestaan muissa vaaleissa.

– En näe, että pitäisi olla mitenkään poissuljettua, että tulevaisuudessa olisi mahdollisuuksia esimerkiksi äänestää ulkona ja drive-inen kautta. Tämä on tietysti asia, josta saamme keskustella vaalien jälkeen, Henriksson sanoo.

Kuntavaaleissa on tänä vuonna ensimmäistä kertaa käytössä varuskunnissa tapahtuva ennakkoäänestys, joka on suunnattu varusmiehille. Tämäkin voisi Henrikssonin mukaan olla yksi mahdollinen muutos, joka voisi kantaa korona-ajan ylitse.

– Se on varmasti sellainen asia, josta kannattaa pohtia, kannattaako siitä tehdä pysyvää. Itse kannattaisin sitä.

Vaalien järjestäminen poikkeuksellisissa olosuhteissa on Henrikssonin mukaan sujunut toistaiseksi hyvin. Oikeusministeriö pitää kunnille vaaliklinikoita, joissa kuntien toimijat voivat pyytää apua ja ratkaisuja ongelmiinsa.

Aivan ilman kritiikkiä järjestelyt eivät kuitenkaan ole jääneet. STT kertoi aiemmin, että esimerkiksi drive-in äänestyspaikkojen ohjeistuksissa on ollut epäselvyyttä. Henrikssonin korviin ei kuitenkaan ole kantautunut suuria ongelmia.

– On tietysti näin, että Suomi on iso maa ja meillä on yli 300 kuntaa. Poikkeuksellistahan olisi myös se, että kaikki nyt toimisi ihan sataprosenttisesti ihan kaikkialla. Harvoin vaaleissa näin sitten on. Mutta se, mitä minun korviini on tullut tähän mennessä, on ollut myönteistä.