Kolumni: Tervehtiminen piristää, ja se on nyt opittu mikrobeja levittämättä

Aamuisella kävelymatkalla töihin on lähtenyt tavaksi, että tervehdimme yhden varttuneen vastaantulijan kanssa toisiamme. Emme ole aiemmin tunteneet, emmekä tunne edelleenkään, mutta huomenet sanomme kuin vanhat tutut.

Tervehtimisen jälkeen maailma tuntuu taas hetken aikaa paljon kevyemmältä paikalta tallata. Eikä huomenen sanominen vaadi kohtuuttoman suuria ponnistuksia. Tervehtijän jälkeen matkalla keskustasta Noljakkaan vastaan tulee vielä noin 50 ei-tervehtijää. Hymynkare pyrkii väkisin suupieliin, kun tarkkailee menijöiden toinen toistaan aamumyrtsimpiä ilmeitä.

Jarkko Miinin kertoili synttärihaastattelunsa yhteydessä, miten hänen Ritva-äitinsä opetti Karjalaisessa päätoimittaja-Vennolle käytöstapoja. Jarkko-poika oli noutamassa Karjalaisen toimituksesta äidiltään rahaa, kun Vento meni – tarkoituksella tai ajatuksissaan – tervehtimättä kaksikon ohi, vaikka Ritva-äiti oli päätoimittajaa tervehtinyt. Poikaa ihmetytti, miten äiti uskalsi ripittää esimiestään siitä, että aamulla tosiaankin kuuluu tervehtiä ensimmäistä kertaa nähdessä.

Päiväkodista ja koulusta tulee viestiä, että kaikki vanhemmat eivät enää välitä, osaako jälkikasvu edes tervehtimisen alkeita. ”Huomenta Matti ja Maija” -toivotukseen voi olla vastauksena pelkkä hiljaisuus, eikä vanhempi vieressä reagoi tilanteeseen mitenkään. Siinä menee koko sosiaalisen kanssakäymisen pohja, jos ei ymmärrä edes ”heitä” tutulle kanssaihmiselle huikata.

Kunnon tervehtimisellä voikin erottua nykyisin edukseen. Eräs tyttären Espoo-aikainen päiväkoti- ja alakoulukaveri kunnostautui tässä niin hyvin, että aloimme pitää reipasta miehenalkua vävykokelaanamme. Lisäksi sukunimi Kurki-Kärpänen olisi mielestämme kerrassaan erinomainen – ei kuitenkaan tyttärestä.

Osaamattomuuden ohella tervehtimättä jättämiseen on monituisia syitä, kuten ujous tai vaikkapa likinäköisyys. Niin, moni voi saada ylpeän maineen, vaikka onkin vain turhamainen. Siis sikäli, että ei halua käyttää silmälaseja, vaikkei tunnista ihmisiä muutamaa metriä kauempaa.

Kättely on jäänyt korona-aikaan hyvin vähäiseksi. Runsaan vuoden aikana olen kätellyt juttukeikoilla kolme kertaa. Se on tapahtunut vähän epävarman oloisesti, kun ei ole halunnut ojennettua kättä torjuakaan. Valtaosin tervehtiminen on ollut sitä tutuksi käynyttä hymähtelyä, että ”näin tässä nyt pitää vain terve, terve näinä aikoina sanoa”.

Kättelyn yhtenä tarkoituksena on perimätiedon mukaan vakuuttaa, että kättelijä on liikkeellä aseettomin käsin, hyvin tarkoitusperin. Tämä ei tarkasti ottaen pidä paikkaansa, kun tiedetään, että ihmisen kädestä löytyy miljardiarmeijoiden verran erilaisia mikrobeja.

Ehkäpä kättely vähentyy nyt koronan seurauksena pysyvästi tai siirtyy peräti tapakulttuurien historiaan. Henkilökohtaisesti en jäisi sitä kaipaamaan. Mutta huomenia voisi tulla vastaantulijoilta enemmänkin kuin yksi.