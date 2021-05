Liberia-sotarikosoikeudenkäynnin viimeinen vaihe alkaa Tampereella – kolmessa maassa käydyn käsittelyn on määrä päättyä juhannusviikolla

Liberia-sotarikosoikeudenkäynti jatkuu tänään Tampereella pari kuukautta kestäneen Länsi-Afrikan osuuden jälkeen.

Oikeudenkäynnille on varattu Pirkanmaan käräjäoikeudessa vielä kymmenkunta päivää, joiden aikana muun muassa kuullaan lisää todistajia ja asiantuntijalausuntoja. Alustavan istuntosuunnitelman mukaan käsittelyn on määrä päättyä loppulausuntoihin juhannusviikolla, vaikkakin sekä syyttäjä että puolustus arvioivat STT:lle, että aikataulu saattaa venyä. Käräjäoikeus on aiemmin arvioinut, että tuomio asiassa annetaan syksyllä.

Suomessa yli kymmenen vuotta asunutta sierraleonelaismiestä syytetään muun muassa murhista, törkeistä raiskauksista ja törkeästä sodankäyntirikoksesta Sierra Leonen naapurimaan Liberian sisällissodassa vuosina 1999–2003. Syytetty Gibril Massaquoi, 51, on kiistänyt kaikki syytteet.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Oikeuskäsittely alkoi helmikuun alussa. Kahden Tampereella istutun viikon jälkeen tuomioistuin, syyttäjät ja puolustus matkustivat Liberiaan, missä he vierailivat väitettyjen rikosten tapahtumapaikoilla ja kuulivat paikallisia todistajia. Liberiasta matka jatkui syytetyn synnyinmaahan Sierra Leoneen, missä todistajien kuuleminen jatkui.

Massaquoi ei ollut mukana matkalla, vaan hän seurasi istuntoja videoyhteyden välityksellä vankilasta Suomesta.

Kieli- ja kulttuurierot vaikeuttaneet todistajien kuulemista

Liberiassa ja Sierra Leonessa käytiin veriset sisällissodat 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Kyse oli laajemmasta alueellisesta konfliktista, jossa kuoli satojatuhansia ihmisiä.

Massaquoin syytetään syyllistyneen rikoksiin, kun hän oli korkeassa ja vaikutusvaltaisessa asemassa sierraleonelaisessa Revolutionary United Front (RUF) -kapinallisryhmässä, joka taisteli kotimaansa lisäksi Liberiassa presidentti Charles Taylorin tukena. Puolustuksen mukaan Massaquoi oli väitettyjen rikosten aikaan ryhmän puhemies rauhanneuvotteluissa eikä edes käynyt Liberiassa enää kesäkuun 2001 jälkeen.

Näyttö jutussa perustuu paljolti todistajien kertomaan, mutta heidän kuulemisensa 20 vuotta väitettyjen tapahtumien jälkeen on ollut monin tavoin haastavaa. Vaikeaa on ollut muun muassa määrittää, milloin todistajien kertomat asiat ovat tarkalleen ottaen tapahtuneet. Myös kieli- ja kulttuurierot hankaloittivat kuulemisia Liberiassa ja Sierra Leonessa.

Jotkut todistajista muuttivat kertomustaan oikeudessa siihen nähden, mitä he olivat kertoneet keskusrikospoliisin tutkijoille esitutkinnassa.

– Osa todistajista kertoi oikeudessa asioista hyvin samalla tavalla kuin esitutkinnassa. Mutta oli myös niitä, jotka kertoivat hieman eri tavalla. Se on yksi seikka, joka on otettava huomioon näytön arvioinnissa, että mistä se johtuu ja mitä se merkitsee, ja ovatko todistajien kertomukset siitä huolimatta uskottavia, valtionsyyttäjä Tom Laitinen sanoi STT:lle huhtikuussa.

Erityistuomioistuimen todistajasta tuli syytetty

Massaquoi on asunut Suomessa vuodesta 2008. Suomeen hän päätyi todistettuaan 2000-luvun alkuvuosina Sierra Leonen sisällissodan julmuuksia käsitelleessä erityistuomioistuimessa. Liberiassa vastaavaa tuomioistuinta ei ole koskaan perustettu.

Massaquoi sijoitettiin sittemmin Suomeen Suomen ja erityistuomioistuimen välisen valtiosopimuksen nojalla. Sopimuksen tarkoituksena oli tukea tuomioistuimen toimintaa muun muassa takaamalla todistajien turvallisuus sijoittamalla heidät pois kotimaastaan.

Keskusrikospoliisin tutkinta alkoi vuonna 2018 sen jälkeen, kun sveitsiläinen Civitas Maxima -kansalaisjärjestö toimitti Suomen viranomaisille tietoja Massaquoin epäillyistä teoista. Kansainvälisten sopimusten mukaisesti oikeudenkäynti käydään Suomessa, koska Massaquoi asuu täällä eikä Liberia vaatinut hänen luovuttamistaan oikeudenkäyntiä varten.

STT kertoo Massaquoin nimen poikkeuksellisesti jo käräjäkäsittelyvaiheessa rikosepäilyjen poikkeuksellisen vakavuuden ja miehen aseman vuoksi.