Yön uutiskooste: Vakuutusyhtiöt haluavat turvalaitteita koteihin, Nigeriassa kaapattiin lapsia koulusta

Vakuutusyhtiöt haluavat turvalaitteita koteihin - vuotovahdit ja palohälyttimet voivat estää suurtuhot

Vakuutusyhtiöt haluavat edistää erilaisten turvalaitteiden hankkimista koteihin. Esille ovat nousseet esimerkiksi vuotovahdit, joiden avulla pystytään havaitsemaan putkivuodot ennen kuin ne kehittyvät suuriksi vesivahingoiksi.

Valtaosa suurista kotivakuutuksista korvattavista vahingoista on tulipaloja ja vesivuotoja. LähiTapiola arvioi, että merkittäviä riskejä pystytään ehkäisemään varsin helpoilla toimenpiteillä.

Niko Ranta-aho istuu taas syytetyn penkkiin - Katiska 2:n pääkäsittely alkaa käräjäoikeudessa

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään pääkäsittely niin kutsutussa Katiska 2 -huumejutussa.

Pääsyytetty on Niko Ranta-aho, joka tuomittiin viime kuussa ensimmäisestä Katiska-huumevyyhdestä 11 vuoden vankeusrangaistukseen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Nyt käsiteltävänä oleviin rikoksiin Ranta-ahon epäillään syyllistyneen sen jälkeen, kun hän kesken Katiska-oikeudenkäynnin pääsi vapaaksi tutkintavankeudesta viime vuonna.

Jutussa on yhteensä 15 syytettyä, joista osa tuomittiin Ranta-ahon tavoin jo ensimmäisessä Katiska-huumevyyhdissä. Oikeudenkäynnin on määrä päättyä ennen juhannusta. Ranta-aho kiistää kaikki syytteet.

Liberia-sotarikosoikeudenkäynnin viimeinen vaihe alkaa Tampereella

Liberia-sotarikosoikeudenkäynti jatkuu tänään Tampereella pari kuukautta kestäneen Länsi-Afrikan osuuden jälkeen.

Oikeudenkäynnille on varattu Pirkanmaan käräjäoikeudessa vielä kymmenkunta päivää, joiden aikana muun muassa kuullaan lisää todistajia ja asiantuntijalausuntoja. Syyttäjän ja puolustuksen loppulausuntojen vuoro on alustavan suunnitelman mukaan juhannusviikolla. Käräjäoikeus on aiemmin arvioinut, että tuomio asiassa annetaan syksyllä.

Suomessa yli kymmenen vuotta asunutta sierraleonelaismiestä syytetään muun muassa murhista, törkeistä raiskauksista ja törkeästä sodankäyntirikoksesta Sierra Leonen naapurimaan Liberian sisällissodassa vuosina 1999–2003. Hän on kiistänyt kaikki syytteet.

Ammattikorkeakoulujen yhteishaun valintakokeet alkavat

Ammattikorkeakoulujen yhteishaun valintakokeet alkavat tänään. Kokeet järjestetään yksivaiheisena lähikokeena.

Viimeinen koepäivä on 9. kesäkuuta.

Maaliskuussa alkaneen yhteishaun opiskelijavalinnat tehdään todistusvalinnalla sekä valintakokeella.

Viime vuonna ammattikorkeakoulujen valintakoe oli kaksiosainen siten, että jälkimmäinen osa järjestettiin sähköisesti etänä. Vuoden 2020 korkeakoulujen etäkokeiden yhteydessä keskusteltiin vilpin mahdollisuudesta.

Nigeriassa kaapattu lapsia koulusta, paikalla parisataa oppilasta

Aseistautuneet miehet ovat kaapanneet lapsia koulusta Nigerian luoteisosassa, kertovat paikallinen poliisi ja asukkaat. Nigerin osavaltion hallinto kertoo Twitterissä, että koulussa oli kaappauksen aikaan parisataa lasta, mutta kaapattujen lasten määrä on toistaiseksi vahvistamatta.

Nigerialaislehti Guardianin mukaan ainakin yksi ihminen on kuollut kaappauksen yhteydessä.

Kaappaus tapahtui vain päivä sen jälkeen, kun 14 yliopisto-opiskelijaa oli vapautettu Luoteis-Nigeriassa. Opiskelijoita pidettiin vangittuna 40 päivän ajan.

Carolina taipui Tampa Baylle, suomalaiset jäivät pisteittä

Jääkiekon NHL:ssä pudotuspelien 2. kierroksen avausottelussa Tampa Bay Lightning voitti Carolina Hurricanesin 2–1 vieraskaukalossa.

Hallitsevan mestarijoukkueen Tampa Bayn sankareita olivat päätöserässä voittomaalin tehnyt Barclay Goodrow sekä 37 kertaa torjunut maalivahti Andrei Vasilevski.

Tampa Bay meni ottelun toisessa erässä 1–0-johtoon Brayden Pointin osumalla. Carolinan Jake Bean tasoitti ottelun päätöserässä ennen Goodrow'n voittomaalia.

Carolinan suomalaiset Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen ja Jani Hakanpää jäivät pisteittä ottelussa.