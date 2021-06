Yön uutiskooste: Yritysten tilanne parantunut keväällä kun rajoituksia on kevennetty, ruotsalaisten putoaminen jääkiekon MM-kisojen mitalipeleistä otettiin raskaasti

Tutkimus: Psyykkinen kuormittuneisuus on lisääntynyt koronaepidemian toisen aallon aikana

Psyykkinen kuormittuneisuus on lisääntynyt koronaepidemian toisen aallon aikana koko maassa, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta FinSote-tutkimuksesta. Varsinkin työikäisten psyykkinen kuormittuneisuus on lisääntynyt.

Tutkimuksessa 14 prosenttia suomalaisista raportoi psyykkisiä oireita ja kuormitusta. Vuonna 2018 vastaava osuus oli 12 prosenttia.

FinSote 2020 -tutkimus toteutettiin viime vuoden syyskuun ja kuluvan vuoden helmikuun välisenä aikana. Tutkimukseen vastasi reilut 28 000 yli 20-vuotiasta suomalaista.

Yritysten tilanne parantunut keväällä

Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan yritysten tilanne on keväällä parantunut kautta linjan, kun koronarajoituksia on kevennetty. Yhä harvempi yrittäjä sanoo yrityksensä olevan maksuvaikeuksissa tai konkurssivaarassa. Aiempaa harvempi yrittäjä pohtii myöskään yrityksensä alasajoa.

Yrittäjägallupiin vastanneista enää neljä prosenttia sanoo pelkäävänsä yrityksensä alasajoa.

Tilanne on vaikein pienillä, alle 50 työntekijän työnantajayrityksillä. Tässä ryhmässä 15 prosenttia yrittäjistä pohtii yrityksensä lopettamista.

Kantarin toukokuun alkupuolella toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 013 yrittäjää.

Riskimaista Lapin rajanylityspaikkojen kautta Suomeen tulevat terveystarkastukseen

Lapin kaikilla rajanylityspaikoilla on osallistuttava tästä päivästä alkaen terveystarkastukseen, jos saapuu Suomeen koronatartuntojen riskimaasta. Pakollisen terveystarkastuksen riskimaista tuleville määräsi Lapin aluehallintovirasto.

Määräys koskee muun muassa Enontekiön, Utsjoen ja Tornion rajanylityspaikkoja.

Tarkastukseen osallistutaan maahantulon jälkeen, ja sen järjestää kunta tai sairaanhoitopiiri.

Terveystarkastukselta välttyvät esimerkiksi vuoden 2007 jälkeen syntyneet lapset.

Kotiäänestykseen ilmoittauduttava viimeistään tänään

Tänään on viimeinen päivä, jolloin voi ilmoittautua kuntavaalien kotiäänestykseen. Kotona voi äänestää, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestämään ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Halusta äänestää kotona pitää ilmoittaa viimeistään tänään kello 16 oman kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoitaja, kunhan hänenkin äänestämisestään on ilmoitettu keskusvaalilautakunnalle.

Tapahtumatakuun haku alkaa tänään

Tapahtumatakuun haku alkaa tänään. Takuu on maksusitoumus, jolla on määrä vähentää tapahtumien järjestämisen koronapandemiasta johtuvia talousriskejä.

Tapahtumatakuu koskee vähintään 200 hengen avointa yleisötapahtumaa, joka järjestetään tänä vuonna ajalla 1.6.–7.12. Takuuta voi hakea kesä-, heinä- ja elokuussa.

Tapahtumatakuun piirissä ovat esimerkiksi taide- ja kulttuurifestivaalit, konsertit ja näyttelyt, urheilutapahtumat, musiikkifestivaalit ja messut. Takuuta ei voi saada säännöllisesti ympäri vuoden järjestettäville tapahtumille.

Peru muutti asiantuntijoiden neuvosta koronavirukseen liittyvien kuolemien tilastointia, kuolemat yli tuplaantuivat

Etelä-Amerikan Peru on muuttanut terveydenhuollon asiantuntijoiden neuvosta koronavirukseen liittyvien kuolemien tilastointia. Muutoksen jälkeen maan koronakuolemien määrä yli tuplaantui noin 70 000 tapauksesta yli 180 000 tapaukseen.

Nyt tilastoihin lasketaan mukaan myös ne ihmiset, jotka olivat mahdollisesti saaneet tartunnan ja joilla on yhteys aiemmin vahvistettuihin koronakuolemiin. Lisäksi mukaan luetaan myös ne kuolleet, joiden uskotaan saaneen tartunnan ja joiden taudinkuvaus on yhteensopiva koronaviruksen kanssa.

Tilastointimuutoksen jälkeen 33 miljoonan asukkaan Perussa on AFP:n laskelman mukaan 5 484 koronavirukseen liittyvää kuolemaa miljoonaa asukasta kohti. Se on eniten maailmassa. 5,5 miljoonan asukkaan Suomessa vastaava luku on 172. (Lähde: AFP)

Ruotsin putoaminen jääkiekon MM-kisojen mitalipeleistä modernin ajan fiasko

Ruotsin jääkiekkomaajoukkueen putoaminen Latvian MM-kisojen mitalipeleistä otettiin raskaasti ruotsalaismediassa.

Esimerkiksi kisat Ruotsissa näyttävän SVT:n asiantuntija Jonas Andersson kutsui putoamista modernin ajan suurimmaksi epäonnistumiseksi, fiaskoksi ja antikliimaksiksi. Andersson vieritti vastuuta putoamisesta joukkueen johtoon.

Päävalmentaja Johan Garpenlöv kertoi Aftonbladetille, ettei aio erota tehtävästään.

Jääkiekon MM-kisoja on pelattu nykymuodossa vuodesta 1992 lähtien ja Ruotsi on ensimmäistä kertaa ulkona kahdeksan parhaan joukosta. Ruotsin putoaminen varmistui, kun se hävisi Venäjälle voittomaalikilpailun jälkeen 2–3.

Altavastaaja Montreal nousi kuilun partaalta, lähetti Toronton kesälomalle

Jääkiekon NHL:ssä viimeinen pudotuspelien 1. kierroksen ottelusarja saatiin päätökseen, kun Montreal Canadiens voitti Toronto Maple Leafsin 3–1 ja eteni 2. kierrokselle voitoin 4–3.

Toronto oli ottelusarjan ennakkosuosikki voitettuaan kanadalaisjoukkueiden alkulohkon runkosarjassa. Toronto johti ottelusarjaa jo voitoin 3–1.

Montrealin tehopelaaja ratkaisuottelussa oli Eric Staal, joka syötti kaksi maalia. Montrealin suomalaisista Jesperi Kotkaniemi ja Joel Armia jäivät pisteittä. Artturi Lehkonen oli loukkaantuneena sivussa.

Montreal kohtaa pudotuspelien 2. kierroksella Winnipeg Jetsin.