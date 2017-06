Peppi Pitkätossu seitsemällä merellä voi olla elokuvana monelle tuttu. Näytelmänä sitä on esitetty ainakin Ruotsissa, mutta sitä ei ole aiemmin käännetty suomen kielelle. Kyseessä on siis Suomen ensi-ilta. Näyttämökuva on kokenut suuria muutoksia ja luvassa on aikamoinen seikkailu. Näytelmän ohjaa Tomi Kervinen.

Näytelmän ensi-ilta on perjantaina 30. kesäkuuta. Esitykset jatkuvat elokuun 13. päivään saakka.