Rakkausmetallia, sotaa ja eläkeikäisen saksalaisen karjuntaa

Tulevana viikonloppuna metallimusiikin ystävät viettävät jälleen kesäistä kekriään Helsingin Suvilahdessa, satoipa taivaalta sitten vaikka ämmiä äkeet selässä. Vuotuinen raskaan musiikin suurtapahtuma Tuska juhlii tänä kesänä tasakymppejä, sillä metallin merkeissä ollaan koolla jo 20. kerran.

Jos on Tuskalla takanaan pitkä taival, niin vielä pitempi se on yhdellä festivaalin pääesiintyjistä. Oman love metal -musiikkityylinsä lanseerannut HIM on lopettelemassa 26 vuotta kestänyttä kansainvälistä uraansa. Jäähyväiskiertue poikkeaa lauantaina myös Tuskaan.

Juhlavuoteen sopivasti kyseessä on ensimmäinen – ja samalla myös viimeinen – kerta kun bändi festivaalilla esiintyy. Voi hyvinkin olla, että eturivissä kostuvat monelta silmät muustakin kuin vesisateesta kun Ville Valo antaa kauniin baritoninsa puhua.

Ruotsalaista sotametallia suomalaiseen makuun

Festivaalin avauspäivän perjantain tunnetuimpiin esiintyjiin kuuluu ruotsalainen Sabaton, joka on jo rutinoitunut Suomen kävijä. Näin ei ole ollut aina, sillä sodista ja konflikteista aiheensa ammentava bändi löi itsensä läpi muualla Euroopassa ennen kuin fennot lopulta lämpenivät.

Sabatonin perustajajäseniin kuuluva basisti Pär Sundström onkin haastatteluissa kertonut kummastelleensa, mikseivät naapurimaan jalometallin ystävät aluksi rynnäköineet levykauppaan kun ruotsalaiset panivat menemään. Muutos tapahtui vuonna 2008, kun yhtye julkaisi levynsä The Art of War. Osaltaan tässä auttoi myös se, että levyltä löytyy kappale Talvisota, joka luonnollisesti kertoo Suomen talvisodasta.

Sabatonin tuorein julkaisu on viime vuona ilmestynyt The Last Stand, johon nimi kopaistiin kenties Arnold Schwarzeneggerin tähdittämästä toimintaelokuvasta.

Perjantaina lavalla nousevat myös muun muassa Nightwish-kitaristi Emppu Vuorisen hyväntuulista hard rockia paiskova Brother Firetribe ja ex-Ensiferum kitaristi Jari Mäenpään huipputeknistä metallia soittava Wintersun.

Saksalainen, kuusikymppinen, levoton ja villi

Festivaalin päätöspäivä sunnuntai lähtee käyntiin viimeistään siinä vaiheessa, kun entinen Accept-vokalisti Udo Dirkschneider kirkaisee vielä pitkälti yli kuusikymppisenäkin olevansa bändin tunnetuimpiin kuuluvan kappaleen myötä Restless and Wild.

Udo jätti Acceptin jo vuonna 1996, mutta Accept ei ole jättänyt koskaan suurikeuhkoista hevikäppänää. Vaikka saksalaisbändi on kiertänyt lyhyttä poikkeusta lukuun ottamatta jo vajaat pari vuosikymmentä ilman Udoa, on mies edelleen monille se ainoa oikea Accept-laulaja.

Festivaalin päättää Atlantan lahja kaikille maailman kitaristinaluille, Mastodon. Kitaristi Brent Hindsin riffit ovat tosin usein niin vaikeita, että jos nyt alkaa opetella, voi jo 40-vuotisjuhlatuskassa osata.