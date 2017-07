Ultra Bran Terhi Kokkonen: Olen muutakin kuin äiti

Laulaja Terhi Kokkonen on vuonna 2001 lopettaneen Ultra Bran jälkeen ehtinyt paljon. Hän on laulanut Scandinavian Music Group -kokoonpanossa, opiskellut elokuva-alaa Aalto-yliopistossa – ja tullut äidiksi.

Kokkosella on 7-vuotias poika yhdessä ex-puolisonsa Arto Halosen kanssa. Äitiys on Kokkoselle tärkeä osa hänen identiteettiään.

– Äitiys on minulle yksi rooli, luonteva sellainen. Töitä tehdessäni en kylläkään mieti sitä, mitä äiti voi tehdä. Olen muutakin kuin äiti, hän kertoo Sunnuntaisuomalaiselle.

Kokkonen on 42-vuotias ja viimeistelee parhaillaan lopputyötään Aalto-yliopistoon dokumentaarisesta elokuvasta. Monella yliopiston kursseilla hän on ollut koko kurssinsa vanhin.

– Minusta tämän päivän nuoret ovat ihania, varsinkin nuoret naiset. He ovat niin itsevarmoja. Tässä asiassa on tapahtunut iso muutos verrattuna siihen, millainen oma ikäpolveni on, hän toteaa.

Ultra Bra esiintyi lauantaina Seinäjoen Provinssirockissa. Jäljellä ovat vielä konsertit Ilosaarirockissa Joensuussa ja Ruisrockissa Turussa.