Suomen suvessa soi pop, rock ja blues – festivaalikansaa hellitään isoilla nimillä

Suomen festivaalikansa saa nauttia tänään runsaalla kädellä sekä isojen kotimaisten että ulkomaisten esiintyjien keikoista, kun musiikin juhlaa vietetään useilla paikkakunnilla.

Vuonna 2001 uransa lopettanut kotimainen menestysyhtye Ultra Bra nousee pitkän tauon jälkeen Provinssirockin lavalle Seinäjoella. Vuonna 1994 toimintansa aloittanut yhtye esiintyy kesällä kolme kertaa 12 hengen kokoonpanollaan, jolla se teki keskeisen uransa.

Uraansa puolestaan lopettelemassa oleva suomalainen metalliyhtye HIM-yhtye esiintyy Helsingissä Tuska-festivaaleilla. Yhtye kertoi maaliskuussa, että jäljellä on enää kesäkuussa alkava jäähyväiskiertue. HIM esiintyy heinäkuussa myös Miljoonarockissa Tuurissa.

HIMin perustivat 26 vuotta sitten vokalisti Ville Valo, kitaristi Mikko Lindström sekä basisti Mikko Paananen.

Hämeenlinnassa taas nautitaan maailman tunnetuimpiin rock-bändeihin kuuluvan Guns N' Rosesin keikasta. Yhdysvaltalaisen rockyhtyeen lämmittelijänä toimii Michael Monroe yhtyeineen.

Järvenpäässä juhlitaan 40-vuotisjuhlavuottaan viettävää Puistobluesia. Pyöreitä vuosia täyttävän festivaalin pääesiintyjäksi kapuaa kitaristi, lauluntekijä Little Steven. Artisti esiintyy torvisektiolla ja taustalaulajilla vahvistetun The Disciples of Soul -yhtyeensä kanssa.

Bruce Springsteenin E Street Bandin perustajajäsen Little Steven keikkailee Puistobluesin mukaan ensimmäistä kertaa sooloartistina Suomessa.