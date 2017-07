Ilosaarirockin ohjelmaan muutos - Snakehips perui

Brittiläinen elektronista musiikkia soittava Snakehips on joutunut perumaan keikkansa Ilosaarirockissa aikataulusyistä johtuen, festivaali tiedottaa Facebook-sivuillaan. Korvaajaksi on saatu brittiläinen Nothing But Thieves.

Vaihtoehtorockia soittava Nothing But Thieves julkaisi debyyttialbuminsa vuonna 2015. Levy kohosi brittilistan kärkikymmenikköön. Kakkosalbumi julkaistaan syksyllä, ja siltä irrotettu single Amsterdam on soinut Suomenkin radiokanavilla runsaasti.