Uudesta Hämähäkkimiehestä odotetaan kesän suurta hittiä – leffan huumoria on kehuttu

Miltä tuntuu tehdä leffaa, jonka pitäisi kerätä maailmalta lähes miljardin euron liikevaihto? Kun Jon Watts sai pestin ohjata Hämähäkkimiehen uusia seikkailuja elokuvassa Spider-Man: Homecoming, hän ei halunnut ajatella odotuksia.

– En miettinyt, kuinka suuri harppaus tämä on, koska pelkäsin romahtavani, Watts sanoo.

Sopimuksen kirjoittaessaan 33-vuotias Watts on aiemmin tehnyt kaksi pienen budjetin elokuvaa. Spider-Man: Homecomingin tuotantobudjetti on 150 miljoonaa euroa, ja markkinointiin käytetään lähes yhtä paljon.

– Viime kädessä elokuvanteko on aina samanlaista. Kameran edessä on muutama näyttelijä, ja tavoittelet uskottavuutta. Itse hetki on saman kokoinen, vaikka ympärillä kaikki oli nyt suurempaa.

Pääosassa 15-vuotiaana Peter Parkerina eli Hämähäkkimiehenä on Tom Holland. Michael Keaton esittää tarinan kelmiä, joka myy rikollisille aseita ja lentää lintupuvun avulla. Laura Harrier nähdään Parkerin ihastuksena.

Marvel-maailma asettaa raamit

Hämähäkkimies-elokuvia on tehty 15 vuoden aikana yhteensä kuusi. Vuosien 2002–2007 trilogia, jonka ohjasi Sam Raimi ja jossa pääosaa näytteli Tobey Maguire, käytännössä aloitti nykyisen supersankarileffojen buumin yhdessä X-Men-elokuvien ja Christopher Nolanin Batman-tulkintojen kanssa.

Hollandin esittämä Hämähäkkimies ensiesiteltiin kuitenkin jo kaksi vuotta sitten elokuvassa Captain America: Civil War. Näin hahmo liitetään osaksi Marvel-sarjakuvaelokuvien ketjua, jossa seikkailevat myös Iron Man, Captain America ja kumppanit.

Se ei vähentänyt vapautta, Watts sanoo.

– Ei ole Marvel-leffan kirjoittamisen opasta tai sääntöjä. Joukko sarjakuvia rakastavia tyyppejä istuu alas, ja ryhdymme kirjoittamaan, Watts kuvailee.

– Elokuvaa tehdessä mietin aina, ymmärtäähän äitini juonen. Tämä elokuva on itsenäinen tarina. Meidän ei tarvinnut rakentaa juonellisia lankoja esimerkiksi The Avengers-leffoihin. Niihin Spider-Man: Homecomingissa silti jatkuvasti viitataan. Robert Downey Jr. on mukana näyttelemässä Tony Starkia eli Iron Mania. Parker haluaisi mukaan Starkin johtamaan tunnettujen supersankarien kerhoon The Avengersiin – mutta hän on vasta teini.

– Sarjisfaneille on silmäniskuja. Ydintarina pojasta, joka ei ehkä ole valmis suuriin seikkailuihin, toimii kuitenkin kaikille, Watts vakuuttaa.

Aseena huumori

Pelissä on paljon, mutta etenkin uuden elokuvan huumoria on kehuttu. Ehkä Watts palkattiin juuri sen vuoksi. Elokuvien ohella hän on aiemmin ohjannut satiirilehti Onionin tuottamaa huumorisarjaa.

– Peter Parkerilla on vastuuta ja nuoren elämässä on draamaa, mutta toisaalta hän on 15-vuotias, jolla on supersankarin voimat. Siihen täytyy liittyä iloa, Watts kuvailee.

– Hän ei ole vielä kypsä supersankari, vaan kasvaa, tekee virheitä ja oppii.

Elokuva on vähemmän tosikkomainen kuin monet muut Marvel-seikkailut, joissa mittakaavakin on jopa kosminen.

– Ihmiset haluavat nauraa leffassa. Spider-Man luotiin aikoinaan antamaan erilaista perspektiiviä supersankarien maailmaan: tavallinen skidi nappaa pahiksia ja heittää läppää, Watts sanoo.

– Se on Hämähäkkimiehen luonne, jota tavoittelimme.