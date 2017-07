Kärkisijan listalla vei Helloweenin vuoden 1988 Keeper of the Seven Keys: Part II. Suomalaiset pärjäsivät listalla mainiosti.

Esimerkiksi Stratovariuksen Visions-albumi on sijalla kuusi ja kiteeläislähtöisen Nightwishin vuonna 1998 julkaisema Oceanborn sijalla kymmenen.

Oceanborn-albumilta löytyvät muun muassa kappaleet Sacrament of Wilderness, Passion and the Opera ja Walking in the Air.

Lähde: Soundi