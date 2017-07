"Laulajat vetävät välillä melkoista rumbaa linnan sisällä" – Jyrki Korhonen laulaa Mozartin vaikeimman basso-roolin Ryöstö seraljista -oopperassa

Savonlinnan oopperajuhlat alkaa huomenna Mozartin läpimurtoteoksella Ryöstö seraljista. Turkkilaisen palatsin ylivartijan Osminin rooli on vaikein, jonka Mozart on bassolle säveltänyt. Sen laulaa Savonlinnan oopperajuhlien ensi-illassa Jyrki Korhonen, jonka ensimmäisestä Osminista on kulunut 18 vuotta.

Korhosen mukaan rooli vaatii kaiken: korkeuden, mataluuden, linjaa, koloratuuria, nopeata tekstinkäsittelyä. Lisäksi pitää osata puhua ja näytellä saksaksi. – Ryöstö seraljista on laulunäytelmä, kuten Taikahuilu. Osmin on monitasoinen hahmo, Mozart rikkoi siinä tietoisesti buffo-roolin rakennetta. Osminissa on myös julmuutta, Korhonen luonnehtii. Korhosen mukaan teoksessa tuoksuu ja näkyy itämaisuus eikä ohjaaja Katariina Lahden tulkinta mässäile väkivallalla. Ryöstö seraljista alkaa siitä, kun espanjalainen Belmonte saapuu pelastamaan orjaksi myytyä rakastettuaan Konstanzea ja palvelijoitaan Blondea ja Pedrilloa turkkilaisen ylimyksen Selimin haaremista. Ylivartija Osmin vahtii kuitenkin tiukasti haaremia ja myös isäntäänsä, joka on hänen mielestään omaksunut liikaa eurooppalaisia tapoja. Korhonen on urallaan nähnyt monenmoisia tulkintoja oopperasta. Oudoimmasta päästä on ollut hänen ensimmäinen Osmininsa Saksassa. Siinä hän tuli näyttämölle sisään punaisella mersulla, lauloi avoimesta kattoluukusta liediä ja ajoi samalla partaa, kun taas Belmonte laskeutui näyttämölle laskuvarjolla. Lavastukseen kuului lakanoita ja kokolattiamatto, jotka imivät äänet ja pölyttivät laulajien limakalvot. Berliinissä puolestaan oli tarjolla tuotanto, jossa Osmin oli alasti lavalla koko oopperan ajan. – Siitä roolista kieltäydyin, Korhonen hymähtää. Olavinlinnassa hän saa pitää vaatteet yllään turbaaneineen päivineen. Korhonen kertoo, että linna asettaa laulajille jännittäviä haasteita, joista yleisö ei tiedä mitään. Esimerkiksi siirtyminen kulisseissa on sangen vaativaa. – Jos poistut yleisöstä katsottuna vasemmalta sisään ja sinun pitää tulla oikealta ulos, niin se on aikamoinen rumba, minkä vedät siellä linnan sisällä. Ensin täytyy tulla monet tikapuut kohtisuoraan alas, sieltä tyttöjen pukuhuoneen läpi ikkunasta takapihalle, juokset takapihan läpi, sitten kiipeät teräsrappuset ylös asti. Siellä on pieni ikkuna, josta Salmiset ja Ryhäset ovat aikoinaan sanoneet, että se on se mitta, että jos ei tästä mahdu, ei voi tulla linnaan duuniin. Sitten olet perillä. Korhosen kanssa Osminin roolissa vuorottelee basso Petri Lindroos.