Ensikeikkoja, jäähyväisiä, pakastevihanneksia yleisöön - kuvakooste Ilosaarirockin muistoista

Ilosaarirockin alkuun on aikaa enää alle viikko, ja tiistaina avautuva Popkatu-tapahtuma johdattelee Joensuun kohti festariviikonloppua.

Tänä vuonna Ilosaarirock on ensimmäistä kertaa kolmepäiväinen, ja kävijäennätyksen tiedetään jo nyt menevän rikki.

Edellisen vuosikymmenen aikana Ilosaarirockin lavalla on nähty esimerkiksi Pariisin Kevään kaikkien aikojen ensimmäinen ja Stella-yhtyeen jäähyväiset. Paula Vesala on ehtinyt nousta rokin lavalle sekä PMMP:n riveissä että sooloartistina, ja yleisö on löytänyt tiensä Laulurinteelle niin sateella kuin helteellä.

Oheiseen kuvagalleriaan on poimittu kuvamuistoja Ilosaarirockeista vuosilta 2006-2016.