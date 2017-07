Pielinen Soi -festivaalin 10-vuotisjuhlakesä jatkuu neljällä konsertilla

Pielinen Soi -festivaali jatkuu neljällä konsertilla 10.-16.7.2017 Kolilla ja Lieksassa.

Perinteisten klassisen musiikin konserttien lisäksi festivaalin monipuolinen ohjelma sisältää muun muassa suomiklezmeriä, jazzia, tangoa, oopperaa sekä koko perheen konsertteja ja tapahtumia. Festivaalin ohjelma sisältää muun muassa Paaterissa äänitettyjen sello- ja viululevyjen julkaisukonsertit, laajat kesäkonserttisarjat Lieksan TalliGalleriassa ja Paaterin kirkossa, suositut kesätanssit Vuonislahden lavalla, konsertteja Kannaksen koulun miljöössä Juuassa, Akka-Kolilla ja Vaarinkalliolla Kolilla sekä Suomi 100 –ohjelmaan kuuluvan Ilkka Kuusiston Gabriel tule takaisin! -oopperan esitykset syyskaudella Brahe-salissa ja myös muualla Pohjois-Karjalassa.

Tuleva viikko alkaa viulutaiteilija Liisa Makkosen "Sydämeni laulut" -sooloviululevynjulkaisukonsertilla Paaterin kirkossa maanantaina 10.7. klo 15. Paaterissa viime Pääsiäisenä äänitetyllä ”Sydämeni laulut” -levyllä kuullaan lieksalaislähtöisen Liisa Makkosen improvisaatioihin pohjautuvia sovituksia Sibeliuksen, Merikannon, Kuulan ja Kasken useista lauluista, joiden mukana matkataan noin sadan vuoden taakse kansallisen heräämisen ajan Suomeen.

Sampo Lassila Narinkka –yhtyeen esiintyy Vaarinkalliolla Kolilla maanantaina 10.7. klo 18 ja Lieksan TalliGalleriassa tiistaina 11.7. klo 18. Suomi 100-juhlavuoteen erinomaisesti sopien yhtye esittää Kolin innoittamaa suomalaista klezmermusiikkia, folkjazzia ja pohjoista bluesia. Yhtyeessä soittavat Sampo Lassila, kontrabasso ja sävellykset; Aleksi Santavuori, viola pomposa ja Harri Kuusijärvi, harmonikka.

Sunnuntaina 16.7. klo 15 kuullaan Paaterin kirkossa kuopiolaisen Anna Maria McElwainin esittämänä harvinaista klavikordimusiikkia viideltä eri vuosisadalta. Klavikordi on mainittu ensimmäisen kerran historiallisissa lähteissä 1400-luvulla ja niitä rakennettiin vielä 1800-luvun alkupuoliskolla. Vaikka se onkin maailman hiljaisin soitin, niin se on sitäkin ilmaisuvoimaisempi. Se on ainoa akustinen kosketinsoitin jolla voi tuottaa vibraton.

Lisätietoja ohjelmasta www.pielinensoi.fi