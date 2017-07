Pyöreitä täyttävä Mimmit-yhtye tähtää ulkomaille - "Mikään ei ole varmaa, ennen kuin kaikki on varmaa"

Lastenyhtye Mimmit täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Rääkkylästä kotoisin olevat sisarukset Pauliina Lerche ja Hannamari Luukkanen saapuivat Kihaukseen riemurinnoin juhlimaan pyöreitä täyttävää Mimmit-yhtyettä.

Vaikka kyseessä on kotifestivaali, kovinkaan montaa kertaa Mimmejä ei lavalla Kihauksessa ole nähty. Jonoja riittikin keikan jälkeen, kun pienimmät fanit hakivat nimikirjoituksia Mimmien juuri ilmestyneen uuden Ystävyys-levyn kanteen.

- Kun kymmenen vuotta sitten Mimmien taival alkoi, en osannut kuvitella, että siitä näin iso juttu tulisi. Minulla oli kyllä alun pitäen mielessäni, että Mimmien ympärille saisi kehiteltyä hienon visuaalisen maailman. Mutta mikään ei aluksi ottanut onnistuakseen, Pauliina Lerche kertoili yhtyeen alkutaipaleesta Kihauksen lehdistötilaisuudessa.

Vuoden 2010 jälkeen homma alkoi yhtäkkiä rullata eteenpäin toden teolla, rahoituksen ja kiinnostuksenkin suhteen. Nyt Mimmeillä on supikas oven välissä ulkomaita myöten. Seuraava unelma odottaa maailmalla.

- Tässä tietoja vielä odottelemme. Näiden asioiden suhteen ei mikään ole varmaa, ennen kuin kaikki on varmaa, Lerche varovaisesti vihjaili.

Jos ulkomaille kutsu käy, muuntuvat animoidut Mimmit suomenkielisistä muun maan sanoja käytteleviksi. Skotlantilainen versio laulavista ja tarinoivista sisaruksista on jo olemassa. Lisätietoja Euroopan valloituksesta on siis kenties lupa odottaa.

Mimmit-hahmot ovat ikään kuin sisarusten alter egoja, kovin läheisiä sellaisia.

- Me olemme me itse ja sitten myös hahmot. Esiintymisasu päällä lapset tunnistavat minut vaikka missä. Mutta kappas, kun otan sen pois, saan kulkea tunnistamattomana. Niin se vain menee ja se on minusta ihanaa, Lerche puheli ennen keikan alkua.