Maailman kuuluisin Makkonen käväisi Suomessa viime viikolla

Maailman kuuluisin Makkonen esiintyi viime viikon lauantaina Helsingissä.Hän on suosittu R&B-artisti, jolla on enemmän Spotify-striimauksia kuin kenelläkään muulla koko maailmassa.

Kyseessä on etiopialainen muusikko The Weeknd eli Abel Makkonen Tesfaye.

Mutta mistä Makkonen on Abelin nimeen löytynyt? Onko The Weekndillä suomalainen täti tai setä? Vai ovatko Abelin vanhemmat olleet todella kovia Suomi-faneja?

Todellinen syy on tylsempi. The Week­ndil­lä ei tiettävästi ole suomalaisia juuria, sillä hänen vanhempansa ovat Etiopiasta Kanadaan muuttaneita siirtolaisia. Lisäksi Makkosia tai sen johdannaisia on koko Etiopia täynnä. Makonnen oli esimerkiksi Etiopian viimeisen keisarin nimi.