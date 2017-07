Joensuulaislaulaja Else Johanna haluaa kokeilla musiikillisesti "vaikka mitä"

Joensuulainen artisti, 18-vuotias Else Johanna esiintyy perjantaina Ilosaarirock Loungessa. Ennen festarikeikkaansa Else Johanna on ehtinyt kerätä ensimmäisellä sinkkujulkaisullaan Jotain uutta kuukaudessa yli 20 000 kuuntelu kertaa.

Else Johanna säveltää ja sanoittaa itse. Hänen omassa musiikissaan täytyy kuulua akustisten soittimien ääni.